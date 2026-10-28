"Херсон, который постоянно находился под обстрелами, буквально ожил" - Лубинец о гуманитарной операции

После введения режима прекращения огня, который продолжается уже 30 часов, Херсон буквально ожил, а стороны полностью соблюдают договоренности в рамках гуманитарной миссии, которая продлится до 1 ноября. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

"Самое главное - чтобы был мир". Именно такие слова сегодня чаще всего слышим от людей в Херсонской области. Общаясь с местными жителями, мой представитель Василий Донец услышал много просьб продолжить работу, направленную на прекращение огня. Уже второй день мы проверяем и контролируем соблюдение режима тишины. Прекращение огня повлияло на сам город. Херсон, который постоянно находился под обстрелами, буквально ожил. На улицах стало больше людей, активизировалась городская жизнь. Люди спокойно выходят на улицу, гуляют, наслаждаются осенним солнцем. То, что для кого-то является обычной повседневной жизнью, для жителей Херсонской области сегодня - самое большое желание - написал Лубинец.

Он напомнил, что по состоянию на 12:00 украинская и российская стороны продолжают полностью выполнять договоренности. Режим тишины начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени (04:00 по московскому времени) и продлится до 1 ноября, 22:59.

Это позволит нам осуществить гуманитарную миссию, которую мы проводим совместно с Уполномоченной по правам человека в рф Яной Лантратовой при посредничестве и координации первой леди США Мелании Трамп - добавил Лубинец.

Напомним

Украина объявила с 03:00 27 октября по киевскому времени режим прекращения огня в определенном районе временно оккупированных Олешек в Херсонской области. Это необходимо для проведения гуманитарной операции, доставки помощи жителям города и подготовки к безопасному выезду гражданского населения.

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов утром 27 октября объявил о начале гуманитарной миссии в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец выехал на место - он будет отвечать за координацию процесса.

Режим тишины продлится с 27 октября до 22:59 1 ноября, отмечал один из украинских переговорщиков на мирных переговорах, народный депутат Давид Арахамия.

Генеральный штаб ВСУ тем временем призвал граждан ориентироваться исключительно на официальные сообщения относительно гуманитарной операции.