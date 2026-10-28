Энергетическое перемирие с россией не работает - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическое перемирие с россией, анонсированное президентом США Дональдом Трампом, не работает, поскольку Москва отказывается его соблюдать. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, передает УНН.

Детали

Энергетическое перемирие не работает. Трамп предложил это в медиа, мы также поддержали это в медиа, а россия не поддержала. После его предложения россия нанесла по нам массированные удары, особенно по энергетическим объектам, и мы ответили им. Сейчас, когда они бьют по нашей энергетике, мы отвечаем. Сейчас, к сожалению, энергетического перемирия нет - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что благодарен США за "режим тишины" в Олешках.

Замечательно, что сейчас по Херсону нет никаких массированных ударов, потому что он находится в той же области. Мы очень рады, что для этих людей есть 2–3 дня определенного прекращения огня и что сейчас вы можете увидеть их на улицах. Это огромный успех! Если эвакуация пройдет позитивно и успешно - мы благодарны американской стороне. Это их инициатива, она проходит под их руководством. Но мы увидим, чем все это завершится. Надеюсь, хорошим образом - добавил Зеленский.

Напомним

После введения режима прекращения огня, который уже длится 30 часов, Херсон буквально ожил, а стороны полностью соблюдают договоренности в рамках гуманитарной миссии, которая продлится до 1 ноября.