Энергетическое перемирие с россией не работает - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины сообщил, что россия не соблюдает предложенное Трампом энергетическое перемирие. В то же время в Херсоне продолжается режим тишины.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическое перемирие с россией, анонсированное президентом США Дональдом Трампом, не работает, поскольку Москва отказывается его соблюдать. Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Робом Йеттеном, передает УНН.
Детали
Энергетическое перемирие не работает. Трамп предложил это в медиа, мы также поддержали это в медиа, а россия не поддержала. После его предложения россия нанесла по нам массированные удары, особенно по энергетическим объектам, и мы ответили им. Сейчас, когда они бьют по нашей энергетике, мы отвечаем. Сейчас, к сожалению, энергетического перемирия нет
Президент также отметил, что благодарен США за "режим тишины" в Олешках.
Замечательно, что сейчас по Херсону нет никаких массированных ударов, потому что он находится в той же области. Мы очень рады, что для этих людей есть 2–3 дня определенного прекращения огня и что сейчас вы можете увидеть их на улицах. Это огромный успех! Если эвакуация пройдет позитивно и успешно - мы благодарны американской стороне. Это их инициатива, она проходит под их руководством. Но мы увидим, чем все это завершится. Надеюсь, хорошим образом
Напомним
После введения режима прекращения огня, который уже длится 30 часов, Херсон буквально ожил, а стороны полностью соблюдают договоренности в рамках гуманитарной миссии, которая продлится до 1 ноября.