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Черноморский зерновой коридор и трехсторонние переговоры с участием ЕС: о чем договорились Зеленский и Эрдоган

Киев • УНН

 • 812 просмотра

Лидеры Украины и Турции договорились работать над эффективным зерновым коридором. Украина предложила провести в Турции трехсторонние переговоры с участием Европы.

Черноморский зерновой коридор и трехсторонние переговоры с участием ЕС: о чем договорились Зеленский и Эрдоган

Президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились работать над Черноморским зерновым коридором. В то же время украинский лидер предложил провести трехсторонние переговоры в Турции и привлечь к ним Европу. Об этом он заявил во время встречи с Эрдоганом в Стамбуле, передает УНН.

Детали

Сегодня мы договорились с президентом работать над Черноморским зерновым коридором, чтобы коридор был и чтобы он был эффективным. Мы обсудили с господином Президентом перспективы такого формата и другие возможности, в частности возможности привлечь Турцию, привлечь Европу, привлечь всех партнеров, возможности встречи здесь, в Турции. Нужны сильные решения, чтобы был мир, и нужно на всех уровнях подавать сигналы россии, что нет альтернативы миру и что поддержка для Украины будет продолжаться

 - говорится в заявлении Зеленского.

Напомним

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина уже на следующей неделе ожидает увеличения поставок генераторов и энергетического оборудования.

До этого Президент Украины заявил, что энергетическое перемирие с россией, анонсированное президентом США Дональдом Трампом, не работает, поскольку москва отказывается его выполнять.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Электроэнергия
Дональд Трамп
Европа
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Украина