Україна наступного тижня очікує більше генераторів із Туреччини - Зеленський

Україна вже наступного тижня очікує збільшення постачання генераторів та енергетичного обладнання. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом, передає УНН.

За його словами, українська сторона вже зустрілася з представниками турецьких енергетичних компаній.

Значний потенціал у нас є в енергетиці, є в інфраструктурі, ми про це теж говорили. Є проєкти, які можуть нас обох зміцнити, і Україну, і Туреччину. Особливо зараз, коли росіяни посилили удари проти енергетики, всіх наших міст і сіл. І кожен енергетичний проєкт з партнерами має для нас значення