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Украина на следующей неделе ожидает больше генераторов из Турции - Зеленский

Киев • УНН

 • 528 просмотра

Украина ожидает увеличения поставок генераторов и энергооборудования уже на следующей неделе. Зеленский обсудил энергетические проекты с Эрдоганом.

Украина на следующей неделе ожидает больше генераторов из Турции - Зеленский

Украина уже на следующей неделе ожидает увеличения поставок генераторов и энергетического оборудования. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.

Детали

По его словам, украинская сторона уже встретилась с представителями турецких энергетических компаний.

У нас есть значительный потенциал в энергетике, есть он и в инфраструктуре - об этом мы также говорили. Есть проекты, которые могут укрепить нас обоих - и Украину, и Турцию. Особенно сейчас, когда россияне усилили удары по энергетике, всем нашим городам и селам. И каждый энергетический проект с партнерами имеет для нас значение

- отметил Зеленский.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическое перемирие с россией, анонсированное президентом США Дональдом Трампом, не работает, поскольку москва отказывается его выполнять.

Евгений Устименко

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Турция
Владимир Зеленский
Украина