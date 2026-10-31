Украина на следующей неделе ожидает больше генераторов из Турции - Зеленский

Украина уже на следующей неделе ожидает увеличения поставок генераторов и энергетического оборудования. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает УНН.

Детали

По его словам, украинская сторона уже встретилась с представителями турецких энергетических компаний.

У нас есть значительный потенциал в энергетике, есть он и в инфраструктуре - об этом мы также говорили. Есть проекты, которые могут укрепить нас обоих - и Украину, и Турцию. Особенно сейчас, когда россияне усилили удары по энергетике, всем нашим городам и селам. И каждый энергетический проект с партнерами имеет для нас значение - отметил Зеленский.

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что энергетическое перемирие с россией, анонсированное президентом США Дональдом Трампом, не работает, поскольку москва отказывается его выполнять.