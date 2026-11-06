Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зими

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У п'ятницю, 6 листопада, одразу в кількох регіонах України випав перший сніг. Зимові опади зафіксували на Львівщині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Вінниччині та Київщині. Увечері сніг дістався і столиці, передає УНН.

А от у Черкасах, Шостці та Кривому Розі випав град і пройшов крижаний дощ. Синоптики ж своєю чергою попереджають українців про те, що найближчої ночі температура повітря в окремих регіонах опуститься до 6 градусів морозу.

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Першими кадрами засніжених краєвидів 6 листопада почали ділитися мешканці західних областей України. Зокрема, сніг випав у Стрийському районі Львівщини, поблизу Славського, а також у селі Тухля. Там сніжинки накрили дороги, дерева та гірські схили.

Про перші зимові опади також повідомляли на території гірськолижного курорту "Плай".

На Івано-Франківщині сніг помітили у Татарові та Буковелі. Кадри засніжених гір і населених пунктів поширили місцеві пабліки. У деяких районах сніг супроводжувався дощем.

Не оминули зимові опади й Хмельниччину. Зокрема, мешканці Кам'янця-Подільського повідомили про перший мокрий сніг, який випав разом із дощем.

Крім того, за повідомленнями ЗМІ, перші сніжинки 6 листопада помітили й у Вінниці.

Увечері снігопад дістався Києва та області. Сліди першого снігу кияни та гості столиці помітили на асфальті та бруківці.

Інтенсивніші опади зафіксували у Бориспільському районі Київської області. Там сніг встиг вкрити автомобілі, гаражі та дороги. Місцями він навіть утворив невеликий сніговий покрив.

Але не в усіх регіонах, де очікували сніг, опади виявилися саме сніговими.

Зокрема, у Черкасах місцеві жителі повідомили про град, крижаний дощ та опади, схожі на суміш дощу зі снігом. У Шостці Сумської області також пройшов град. Крижані крупинки вкрили землю та інші поверхні. У Кривому Розі в деяких районах вперіщив холодний крижаний дощ. А місцями містяни спостерігали навіть град.

Перший сніг зустрічають по Україні - де вже засніжило

Чому в Україні різко стало холодно

За інформацією синоптиків, зміну погодних умов спричинив холодний атмосферний фронт, який швидко переміщувався в Україну з районів Балтики. Він приніс похолодання та опади, які через зниження температури повітря в окремих регіонах почали переходити з дощу в мокрий сніг.

Варто зазначити, що у високогір'ї Карпат сніг цієї осені фіксували й раніше. Перші снігопади там пройшли ще у вересні, а в жовтні сніговий покрив з'являвся на горі Піп Іван та на території гірськолижного курорту Драгобрат. Натомість 6 листопада зимові опади поширилися на населені пункти та території за межами високогір'я.

Що прогнозують українцям синоптики на вихідні

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, похолодання в Україні триватиме.

У ніч проти суботи, 7 листопада, невеликий сніг та мокрий сніг очікуються на більшій частині території країни, за винятком західних областей. Удень опади прогнозують переважно в центральних, південних та східних регіонах. На півдні та сході сніг місцями випадатиме разом із дощем.

Температура повітря вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. У західних областях буде холодніше: стовпчики термометрів опустяться до 1–6 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до 0–6 градусів тепла.

У північних, центральних та східних областях уночі та вранці місцями можлива ожеледиця. Вітер переважно північно-західний та північний, швидкістю 5–10 метрів за секунду. У південних областях удень можливі пориви до 15–18 метрів за секунду.

У Києві вночі прогнозують місцями невеликий мокрий сніг. Вдень істотних опадів не очікується. Температура становитиме 0–2 градуси тепла вночі та 3–5 градусів тепла вдень.

У неділю, 8 листопада, за прогнозом синоптиків, опади на більшій частині території України припиняться. Вночі очікується від 0 до 6 градусів морозу, вдень — від 0 до 6 градусів тепла. На Прикарпатті вночі та вранці місцями можливий туман. Через можливу ожеледицю водіям рекомендують бути особливо уважними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції та уникати різких маневрів. Пішоходам також варто бути обережними на слизьких ділянках тротуарів.

Однак перший сніг не залежиться в Україні довго. Вже у наступні кілька діб удень у більшості областей зберігатиметься плюсова температура, тому сніг, який випав, може швидко розтанути.

Нагадаємо

22 вересня на горі Піп Іван вже випав перший сніг, а температура повітря опустилася до -1°C.