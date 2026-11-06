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The Guardian
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BFM TV

Перший сніг зустрічають по Україні - де вже засніжило

Київ • УНН

 • 1756 перегляди

На Львівщині, у Татарові та Буковелі 6 листопада зафіксували перший сніг. У Черкасах повідомляють про крижаний дощ.

Перший сніг зустрічають по Україні - де вже засніжило

В Україні вже зустрічають перший сніг. Відповідними кадрами 6 листопада поділилися у соцмережах, пише УНН.

Деталі

Про перший сніг повідомляють у Львівській області.

"Біля Славського на Стрийщині випав перший сніг", - повідомив один з місцевих пабліків.

"Славське теж зустрічає перший сніг", - додає інший.

Повідомляється також, що "знову сніжить у Татарові та Буковелі".

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А в Черкасах, за повідомленнями, пішов крижаний дощ.

Доповнення

За інформацією синоптиків, погоду в Україні 6 листопада зумовлюватиме холодний атмосферний фронт, який швидко переміщуватиметься з районів Балтики.

За їхніми даними, вдень в Україні, крім більшості західних областей, пройдуть невеликі дощі, місцями з мокрим снігом (в Карпатах невеликий сніг).

Юлія Шрамко

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