Первый снег встречают по Украине - где уже выпал снег
Киев • УНН
Во Львовской области, в Татарове и Буковеле 6 ноября зафиксировали первый снег. В Черкассах сообщают о ледяном дожде.
В Украине уже встречают первый снег. Соответствующими кадрами 6 ноября поделились в соцсетях, пишет УНН.
Детали
О первом снеге сообщают во Львовской области.
"Возле Славского в Стрыйском районе выпал первый снег", — сообщил один из местных пабликов.
"Славское тоже встречает первый снег", — добавляет другой.
Также сообщается, что "снова идет снег в Татарове и Буковеле".
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А в Черкассах, по сообщениям, прошел ледяной дождь.
Дополнение
По информации синоптиков, погоду в Украине 6 ноября будет определять холодный атмосферный фронт, который будет быстро перемещаться из районов Балтики.
По их данным, днем в Украине, кроме большинства западных областей, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом (в Карпатах небольшой снег).