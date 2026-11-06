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Первый снег встречают по Украине - где уже выпал снег

Киев • УНН

 • 1304 просмотра

Во Львовской области, в Татарове и Буковеле 6 ноября зафиксировали первый снег. В Черкассах сообщают о ледяном дожде.

Первый снег встречают по Украине - где уже выпал снег

В Украине уже встречают первый снег. Соответствующими кадрами 6 ноября поделились в соцсетях, пишет УНН.

Детали

О первом снеге сообщают во Львовской области.

"Возле Славского в Стрыйском районе выпал первый снег", — сообщил один из местных пабликов.

"Славское тоже встречает первый снег", — добавляет другой.

Также сообщается, что "снова идет снег в Татарове и Буковеле".

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А в Черкассах, по сообщениям, прошел ледяной дождь.

Дополнение

По информации синоптиков, погоду в Украине 6 ноября будет определять холодный атмосферный фронт, который будет быстро перемещаться из районов Балтики.

По их данным, днем в Украине, кроме большинства западных областей, пройдут небольшие дожди, местами с мокрым снегом (в Карпатах небольшой снег).

Юлия Шрамко

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