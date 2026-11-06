Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимы

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В пятницу, 6 ноября, сразу в нескольких регионах Украины выпал первый снег. Зимние осадки зафиксировали во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Киевской областях. Вечером снег добрался и до столицы, передает УНН.

А вот в Черкассах, Шостке и Кривом Роге выпал град и прошел ледяной дождь. Синоптики, в свою очередь, предупреждают украинцев о том, что в ближайшую ночь температура воздуха в отдельных регионах опустится до 6 градусов мороза.

Детали

Первыми кадрами заснеженных пейзажей 6 ноября начали делиться жители западных областей Украины. В частности, снег выпал в Стрыйском районе Львовской области, вблизи Славского, а также в селе Тухля. Там снежинки накрыли дороги, деревья и горные склоны.

О первых зимних осадках также сообщали на территории горнолыжного курорта "Плай".

В Ивано-Франковской области снег заметили в Татарове и Буковеле. Кадры заснеженных гор и населенных пунктов распространили местные паблики. В некоторых районах снег сопровождался дождем.

Не обошли зимние осадки и Хмельницкую область. В частности, жители Каменца-Подольского сообщили о первом мокром снеге, который выпал вместе с дождем.

Кроме того, по сообщениям СМИ, первые снежинки 6 ноября заметили и в Виннице.

Вечером снегопад добрался до Киева и области. Следы первого снега киевляне и гости столицы заметили на асфальте и брусчатке.

Более интенсивные осадки зафиксировали в Бориспольском районе Киевской области. Там снег успел покрыть автомобили, гаражи и дороги. Местами он даже образовал небольшой снежный покров.

Но не во всех регионах, где ожидали снег, осадки оказались именно снежными.

В частности, в Черкассах местные жители сообщили о граде, ледяном дожде и осадках, похожих на смесь дождя со снегом. В Шостке Сумской области также прошел град. Ледяные крупинки покрыли землю и другие поверхности. В Кривом Роге в некоторых районах хлынул холодный ледяной дождь. А местами горожане наблюдали даже град.

Первый снег встречают по Украине - где уже выпал снег

Почему в Украине резко стало холодно

По информации синоптиков, смену погодных условий вызвал холодный атмосферный фронт, который быстро перемещался в Украину из районов Балтики. Он принес похолодание и осадки, которые из-за снижения температуры воздуха в отдельных регионах начали переходить из дождя в мокрый снег.

Стоит отметить, что в высокогорье Карпат снег этой осенью фиксировали и ранее. Первые снегопады там прошли еще в сентябре, а в октябре снежный покров появлялся на горе Поп Иван и на территории горнолыжного курорта Драгобрат. В то же время 6 ноября зимние осадки распространились на населенные пункты и территории за пределами высокогорья.

Что синоптики прогнозируют украинцам на выходные

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, похолодание в Украине продолжится.

В ночь на субботу, 7 ноября, небольшой снег и мокрый снег ожидаются на большей части территории страны, за исключением западных областей. Днем осадки прогнозируют преимущественно в центральных, южных и восточных регионах. На юге и востоке снег местами будет выпадать вместе с дождем.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В западных областях будет холоднее: столбики термометров опустятся до 1–6 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 0–6 градусов тепла.

В северных, центральных и восточных областях ночью и утром местами возможна гололедица. Ветер преимущественно северо-западный и северный, скоростью 5–10 метров в секунду. В южных областях днем возможны порывы до 15–18 метров в секунду.

В Киеве ночью прогнозируют местами небольшой мокрый снег. Днем существенных осадков не ожидается. Температура составит 0–2 градуса тепла ночью и 3–5 градусов тепла днем.

В воскресенье, 8 ноября, по прогнозу синоптиков, осадки на большей части территории Украины прекратятся. Ночью ожидается от 0 до 6 градусов мороза, днём — от 0 до 6 градусов тепла. В Прикарпатье ночью и утром местами возможен туман. Из-за возможного гололёда водителям рекомендуют быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и избегать резких манёвров. Пешеходам также стоит быть осторожными на скользких участках тротуаров.

Однако первый снег не задержится в Украине надолго. Уже в следующие несколько суток днём в большинстве областей сохранится плюсовая температура, поэтому выпавший снег может быстро растаять.

Напомним

22 сентября на горе Поп Иван уже выпал первый снег, а температура воздуха опустилась до -1°C.