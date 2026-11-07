Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали

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Роль персонажа Чарльза Діккенса стала для Джонні Деппа першою великою студійною роботою після років, затьмарених судовими тяжбами з колишньою дружиною Ембер Герд - у Голлівуді сподіваються, що роль Ебенезера стане проривною, передає УНН із посиланням на The Guardian.

"Приємно повернутися", — заявляє Джонні Депп у трейлері фільму "Ебенезер" (Ebenezer), де він виконує роль скупого Скруджа — персонажа Чарльза Діккенса. Це його перша велика робота в голлівудському студійному кіно за останні вісім років.

Посил очевидний: це повернення Деппа після років, протягом яких його кар’єра була затьмарена судовими процесами з колишньою дружиною Ембер Герд.

Студія Paramount навмисно акцентує увагу на найвідоміших ролях Деппа: трейлер починається з відсилань до капітана Джека Горобця, Едварда Руки-ножиці та Божевільного Капелюшника, після чого звучить фраза: "Майстер дивакуватих персонажів повертається".

Вихід фільму в прокат 13 листопада стане своєрідним випробуванням — не лише для того, щоб перевірити, чи здатен Депп досі забезпечувати касові збори, а й для того, щоб з’ясувати, чи зможе Голлівуд повернути його до лав провідних зірок мейнстримного кіно.

"Гадаю, "Ебенезер" стане для індустрії індикатором того, наскільки Депп залишається комерційно успішним актором", — зазначив Роберт Мітчелл, директор із аналізу кінопрокату в компанії Gower Street Analytics.

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"У минулому Депп довів, що приносить найбільший прибуток, коли грає в стрічках певного типу — переважно в тих, де фігурують яскраві, майже гротескні персонажі; саме таких героїв він почав втілювати у фільмах Тіма Бертона ще в 1990-х роках.

Саме на цьому й будується маркетингова кампанія "Ебенезера": глядачам пропонують не просто актора Джонні Деппа, а Деппа в конкретному, впізнаваному амплуа". У 2020 році Депп програв судовий процес про наклеп проти видавця газети The Sun: суддя постановив, що опис актора в цьому виданні як "того, хто б’є дружину", загалом відповідає дійсності.

Через два роки, в межах окремого судового процесу про наклеп у США, присяжні визнали, що Герд звела наклеп на Деппа у своїй статті для The Washington Post, і зобов’язали її виплатити йому 10,35 млн доларів (7,7 млн ​​фунтів стерлінгів) як відшкодування збитків. Водночас присяжні дійшли висновку, що один із адвокатів Деппа також звів наклеп на Герд, присудивши їй 2 млн доларів. У 2022 році сторони врегулювали питання щодо апеляцій.

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Після поразки в британському суді Деппа попросили залишити роль Ґелерта Ґріндельвальда у франшизі "Фантастичні звірі"; у третьому фільмі його замінив Мадс Міккельсен.

Серед його подальших робіт — стрічка "Мінамата", яка зібрала у світовому прокаті менш ніж 1 млн доларів, а також фільм "Жанна Дюбаррі". Прем’єра останнього на Каннському кінофестивалі 2023 року супроводжувалася протестами через рішення організаторів надати Деппу майданчик для появи.

Утім, нині Голлівуд, схоже, дедалі більше готовий знову співпрацювати з актором. Вихід його наступного фільму, "Денний п’яниця" (Day Drinker), заплановано на 2027 рік, а продюсер Джеррі Брукгаймер повідомив, що веде переговори з Деппом щодо можливого знімання шостої частини "Піратів Карибського моря".

У стрічці "Ебенезер" Депп повертається до ексцентричних, яскраво стилізованих образів, які принесли йому славу. Режисер фільму Тай Вест розповів виданню Entertainment Weekly, що Депп надав діалогам Діккенса особливої ​​музикальності, додавши: "По суті, він і є цей фільм". 63-річний Депп також відіграв ключову роль у маркетинговій кампанії фільму. У липні він з’явився на фестивалі San Diego Comic-Con в образі Скруджа. А цього тижня він у тому ж образі з’явився в нью-йоркському парку Браянт-парк, де перервав виступ виконавців різдвяних гімнів і перекинув різдвяну ялинку.

Додамо

"Голлівудські зірки виправдовують кожен цент свого гонорару, якщо отримують правильну роль, але їхня цінність різко падає, якщо роль їм не підходить, — зазначає Девід А. Гросс, автор інформаційного бюлетеня FranchiseRe. — Ми щойно бачили, як Том Круз зазнав невдачі з фільмом "Діггер" (Digger). Це чудовий приклад: адже більшої зірки, ніж він, годі й шукати".

Водночас він додав, що роль Скруджа — вдалий вибір для Деппа: це ексцентричний, кумедний і добре знайомий глядачам персонаж, який дозволяє актору розкрити свої сильні сторони.

У серпневому звіті видання Puck, що ґрунтується на результатах тестового показу в Нью-Джерсі, містилися обнадійливі для студії Paramount дані.

Фільм отримав 80 балів зі 100 (при середньому показнику для подібних стрічок у 72 бали), а сам Депп — 86 балів. Особливо схвально стрічку сприйняли жінки віком понад 35 років. Утім, результати тестових показів не гарантують успіху в прокаті.

Пол Дергарабедян, аналітик ринкових тенденцій у компанії Rentrak, зауважив: відтоді минуло достатньо часу, щоб цей показ перестав бути для глядачів чимось, про що вони постійно думають. "Відгуки критиків і маркетинг важитимуть більше, ніж особисте ставлення людей до Джонні Деппа", — вважає він.

Хоча дехто з глядачів може вирішити не дивитися фільм через своє ставлення до Деппа, Дергарабедян додав, що важко встановити прямий зв’язок між скандалами навколо зірки та касовими зборами стрічки.

Таня Горек, професорка кінознавства та феміністичних медіадосліджень в Університеті Англії Раскін, наголосила, що Депп ніколи не зникав з поля зору громадськості, залишаючись обличчям аромату Sauvage від Dior, поки його прихильники продовжували захищати його в Інтернеті.

"Ідея про те, що це велике "повернення" Деппа, свідчить про те, що він якимось чином зник", – сказала вона. "Насправді, судовий процес про наклеп значною мірою підняв його зірковий образ як якусь незрозумілу фігуру-ренегата".

Говорячи про готовність Голлівуду знову взяти його на роль, Горек сказала: "Оголошення про "повернення" Деппа свідчить про те, як зірок-чоловіків, звинувачених у неправомірних діях, реабілітують для суспільного споживання".