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Джонні Депп опинився в центрі нового скандалу: відомий актор відхрестився від дружби з ним

Київ • УНН

 • 1524 перегляди

Пол Беттані заявив, що під час судів Деппа з Ембер Герд вони вже кілька років не спілкувалися. Їхнє листування стало публічним.

Джонні Депп опинився в центрі нового скандалу: відомий актор відхрестився від дружби з ним

Британський актор Пол Беттані, відомий за фільмами Marvel, заявив, що його помилково вважали близьким другом голлівудської зірки Джонні Деппа під час гучних судових розглядів із його колишньою дружиною Ембер Герд. За словами актора, на той момент вони не спілкувалися вже кілька років. Про це повідомляє Entertainment Weekly із посиланням на інтерв'ю Беттані виданню The Times, пише УНН.

Деталі

Беттані розповів, що його ім'я несподівано опинилося в центрі скандалу після оприлюднення приватного листування з Деппом. Повідомлення містили різкі та образливі висловлювання про Ембер Герд.

Актор наголосив, що громадськість отримала хибне уявлення про їхні стосунки. За його словами, хоча раніше вони товаришували, на момент судових процесів їхнє спілкування давно припинилося.

Приватне листування стало частиною гучного судового скандалу

Повідомлення Беттані та Деппа стали публічними під час судового процесу британського таблоїда The Sun, а згодом знову привернули увагу під час розгляду справи між Деппом та Герд у 2022 році.

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Беттані пояснив, що не коментував ситуацію публічно, оскільки веде досить закритий спосіб життя та сподівався, що скандал із часом вщухне.

Водночас під час судових слухань сам Депп називав Беттані близьким другом. Тепер британський актор заперечив таке визначення їхніх стосунків на той період.

Депп і Беттані раніше разом знімалися у фільмах "Турист", "Перевага" та "Мордекай". Нові заяви Беттані знову привернули увагу до одного з найгучніших голлівудських судових конфліктів останніх років.

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Степан Гафтко

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