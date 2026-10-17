Джонни Депп оказался в центре нового скандала: известный актер отрекся от дружбы с ним
Киев • УНН
Пол Беттани заявил, что во время судебных процессов Деппа с Эмбер Херд они уже несколько лет не общались. Их переписка стала публичной.
Британский актер Пол Беттани, известный по фильмам Marvel, заявил, что во время громких судебных разбирательств с его бывшей женой Эмбер Херд его ошибочно считали близким другом голливудской звезды Джонни Деппа. По словам актера, на тот момент они уже несколько лет не общались. Об этом сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на интервью Беттани изданию The Times, пишет УНН.
Детали
Беттани рассказал, что его имя неожиданно оказалось в центре скандала после публикации личной переписки с Деппом. Сообщения содержали резкие и оскорбительные высказывания об Эмбер Херд.
Актер подчеркнул, что общественность получила ошибочное представление об их отношениях. По его словам, хотя раньше они дружили, на момент судебных процессов их общение уже давно прекратилось.
Личная переписка стала частью громкого судебного скандала
Сообщения Беттани и Деппа стали публичными во время судебного процесса по делу британского таблоида The Sun, а позднее вновь привлекли внимание во время рассмотрения дела между Деппом и Херд в 2022 году.
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Беттани объяснил, что не комментировал ситуацию публично, поскольку ведет довольно закрытый образ жизни и надеялся, что со временем скандал утихнет.
В то же время во время судебных слушаний сам Депп называл Беттани близким другом. Теперь британский актер опроверг такое определение их отношений в тот период.
Депп и Беттани ранее вместе снимались в фильмах «Турист», «Превосходство» и «Мордекай». Новые заявления Беттани вновь привлекли внимание к одному из самых громких голливудских судебных конфликтов последних лет.
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