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Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы

Киев • УНН

 • 864 просмотра

Джонни Депп сыграл Скруджа в «Эбенезере» — первой крупной студийной роли за восемь лет. Фильм проверит его кассовую\r\nпривлекательность.

Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы
Photograph: Vuk Valcic/Zuma Press Wire/Shutterstock

Роль персонажа Чарльза Диккенса стала для Джонни Деппа первой крупной студийной работой после лет, омрачённых судебными тяжбами с бывшей женой Эмбер Хёрд — в Голливуде надеются, что роль Эбенезера станет прорывной, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

"Приятно вернуться", — заявляет Джонни Депп в трейлере фильма "Эбенезер" (Ebenezer), где он исполняет роль скупого Скруджа — персонажа Чарльза Диккенса. Это его первая крупная работа в голливудском студийном кино за последние восемь лет.

Посыл очевиден: это возвращение Деппа после лет, в течение которых его карьера была омрачена судебными процессами с бывшей женой Эмбер Хёрд.

Студия Paramount намеренно акцентирует внимание на самых известных ролях Деппа: трейлер начинается с отсылок к капитану Джеку Воробью, Эдварду Руки-ножницы и Безумному Шляпнику, после чего звучит фраза: "Мастер чудаковатых персонажей возвращается".

Выход фильма в прокат 13 ноября станет своеобразным испытанием — не только для того, чтобы проверить, способен ли Депп по-прежнему обеспечивать кассовые сборы, но и для того, чтобы выяснить, сможет ли Голливуд вернуть его в ряды ведущих звёзд мейнстримного кино.

"Думаю, "Эбенезер" станет для индустрии индикатором того, насколько Депп остаётся коммерчески успешным актёром", — отметил Роберт Митчелл, директор по анализу кинопроката в компании Gower Street Analytics.

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"В прошлом Депп доказал, что приносит наибольшую прибыль, когда играет в фильмах определённого типа — преимущественно в тех, где фигурируют яркие, почти гротескные персонажи; именно таких героев он начал воплощать в фильмах Тима Бёртона ещё в 1990-х годах.

Именно на этом и строится маркетинговая кампания "Эбенезера": зрителям предлагают не просто актёра Джонни Деппа, а Деппа в конкретном, узнаваемом амплуа". В 2020 году Депп проиграл судебный процесс о клевете против издателя газеты The Sun: судья постановил, что описание актёра в этом издании как "того, кто избивает жену", в целом соответствует действительности.

Два года спустя, в рамках отдельного судебного процесса о клевете в США, присяжные признали, что Хёрд оклеветала Деппа в своей статье для The Washington Post, и обязали её выплатить ему 10,35 млн долларов (7,7 млн фунтов стерлингов) в качестве возмещения ущерба. В то же время присяжные пришли к выводу, что один из адвокатов Деппа также оклеветал Хёрд, присудив ей 2 млн долларов. В 2022 году стороны урегулировали вопрос, связанный с апелляциями.

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После поражения в британском суде Деппа попросили оставить роль Геллерта Гриндевальда во франшизе "Фантастические звери"; в третьем фильме его заменил Мадс Миккельсен.

Среди его последующих работ — фильм "Минамата", собравший в мировом прокате менее 1 млн долларов, а также фильм "Жанна Дюбарри". Премьера последнего на Каннском кинофестивале 2023 года сопровождалась протестами из-за решения организаторов предоставить Деппу площадку для появления.

Тем не менее сейчас Голливуд, похоже, всё больше готов вновь сотрудничать с актёром. Выход его следующего фильма, "Дневной пьяница" (Day Drinker), запланирован на 2027 год, а продюсер Джерри Брукхаймер сообщил, что ведёт переговоры с Деппом о возможных съёмках в шестой части "Пиратов Карибского моря".

В фильме "Эбенезер" Депп возвращается к эксцентричным, ярко стилизованным образам, которые принесли ему славу. Режиссёр фильма Тай Уэст рассказал изданию Entertainment Weekly, что Депп придал диалогам Диккенса особую музыкальность, добавив: "По сути, он и есть этот фильм". 63-летний Депп также сыграл ключевую роль в маркетинговой кампании фильма. В июле он появился на фестивале San Diego Comic-Con в образе Скруджа. А на этой неделе он в том же образе появился в нью-йоркском парке Брайант-парк, где прервал выступление исполнителей рождественских гимнов и опрокинул рождественскую ёлку.

Добавим

"Голливудские звёзды оправдывают каждый цент своего гонорара, если получают правильную роль, но их ценность резко падает, если роль им не подходит, — отмечает Дэвид А. Гросс, автор информационного бюллетеня FranchiseRe. — Мы только что видели, как Том Круз потерпел неудачу с фильмом "Диггер" (Digger). Это отличный пример: ведь звезды крупнее него просто не найти".

В то же время он добавил, что роль Скруджа — удачный выбор для Деппа: это эксцентричный, забавный и хорошо знакомый зрителям персонаж, который позволяет актёру раскрыть свои сильные стороны.

В августовском отчёте издания Puck, основанном на результатах тестового показа в Нью-Джерси, содержались обнадёживающие для студии Paramount данные.

Фильм получил 80 баллов из 100 (при среднем показателе для подобных лент в 72 балла), а сам Депп — 86 баллов. Особенно благосклонно восприняли ленту женщины старше 35 лет. Впрочем, результаты тестовых показов не гарантируют успеха в прокате.

Пол Дергарабедян, аналитик рыночных тенденций в компании Rentrak, отметил: с тех пор прошло достаточно времени, чтобы этот показ перестал быть для зрителей чем-то, о чём они постоянно думают. "Отзывы критиков и маркетинг будут иметь большее значение, чем личное отношение людей к Джонни Деппу", — считает он.

Хотя некоторые зрители могут решить не смотреть фильм из-за своего отношения к Деппу, Дергарабедян добавил, что трудно установить прямую связь между скандалами вокруг звезды и кассовыми сборами ленты.

Таня Горек, профессор киноведения и феминистских медиаз исследований в Университете Англии Раскин, подчеркнула, что Депп никогда не исчезал из поля зрения общественности, оставаясь лицом аромата Sauvage от Dior, пока его поклонники продолжали защищать его в Интернете.

"Идея о том, что это большое "возвращение" Деппа, свидетельствует о том, что он каким-то образом исчез", – сказала она. "На самом деле судебный процесс о клевете в значительной степени возвысил его звёздный образ, превратив его в некую непонятную фигуру-ренегата".

Говоря о готовности Голливуда вновь взять его на роль, Горек сказала: "Объявления о "возвращении" Деппа свидетельствуют о том, как звёзд-мужчин, обвинённых в неправомерных действиях, реабилитируют для общественного потребления".

Антонина Туманова

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