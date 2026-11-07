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Серед загиблих та поранених під час стрілянини у Кракові є іноземці - у МВС Польщі повідомили деталі

Київ • УНН

 • 6578 перегляди

Під час стрілянини у Кракові загинув іноземець, ще п’ятеро іноземців отримали поранення. Нападника затримали та госпіталізували.

Серед загиблих та поранених під час стрілянини у Кракові є іноземці - у МВС Польщі повідомили деталі
Фото: Art Service/PAP

Один іноземець загинув і ще п'ятеро отримали поранення під час стрілянини у Кракові. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський, передає УНН із посиланням на RMF24 та The Guardian.

Міністр внутрішніх справ Польщі повідомив, що серед шести загиблих був іноземний громадянин. 

Після стрілянини шістнадцять осіб було госпіталізовано; "серед цих шістнадцяти людей — п’ятеро іноземців", — розповів Кервінський журналістам. 

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Тринадцятьох поранених було класифіковано за "червоним" кодом, що вказує на найвищий рівень загрози для життя пацієнта. Серед постраждалих — двоє поліцейських.

Марцін Кервінський зазначив, що швидка реакція поліції запобігла значно масштабнішій трагедії. Правоохоронці відкрили вогонь по нападнику лише через три хвилини після отримання повідомлення про інцидент. Він також підкреслив, що пожежна служба та екстрена медична допомога прибули на місце події також протягом трьох хвилин.

Додамо

Щодо нападника, якого поліцейські поранили під час затримання (після чого його госпіталізували), міністр внутрішніх справ і адміністрації заявив, що той діяв сам і "дотримувався дуже радикальних поглядів". За словами міністра, усе вказує на те, що він захоплювався ультраправими ідеологіями, хоча ця інформація ще потребує перевірки.

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Наразі правоохоронці проводять слідчі дії за місцем проживання нападника. Йому 24 роки, він родом з Островця-Свентокшиського.

Антоніна Туманова

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The Guardian
Польща