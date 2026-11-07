Среди погибших и раненых во время стрельбы в Кракове есть иностранцы — в МВД Польши сообщили подробности

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Один иностранец погиб, еще пятеро получили ранения во время стрельбы в Кракове. Об этом сообщил министр внутренних дел Марцин Кервинский, передает УНН со ссылкой на RMF24 и The Guardian.

Министр внутренних дел Польши сообщил, что среди шести погибших был иностранный гражданин.

После стрельбы шестнадцать человек были госпитализированы; "среди этих шестнадцати человек — пятеро иностранцев", — рассказал Кервинский журналистам.

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Тринадцать раненых были классифицированы по "красному" коду, что указывает на самый высокий уровень угрозы для жизни пациента. Среди пострадавших — двое полицейских.

Марцин Кервинский отметил, что быстрая реакция полиции предотвратила значительно более масштабную трагедию. Правоохранители открыли огонь по нападавшему всего через три минуты после получения сообщения об инциденте. Он также подчеркнул, что пожарная служба и экстренная медицинская помощь прибыли на место происшествия также в течение трех минут.

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Касательно нападавшего, которого полицейские ранили во время задержания (после чего его госпитализировали), министр внутренних дел и администрации заявил, что тот действовал в одиночку и "придерживался очень радикальных взглядов". По словам министра, все указывает на то, что он увлекался ультраправыми идеологиями, хотя эта информация еще требует проверки.

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В настоящее время правоохранители проводят следственные действия по месту жительства нападавшего. Ему 24 года, он родом из Островца-Свентокшиского.