Стрельба в Кракове: в МИД ответили, есть ли среди пострадавших в Кракове украинцы
Киев • УНН
По данным полиции, украинцев среди пострадавших в Кракове нет. Число жертв стрельбы возросло до шести, нападавший — поляк.
Фото: BARTOSZ SIEDLIK/AFP
В результате стрельбы в Кракове граждане Украины, по данным полиции, не пострадали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.
По информации полиции, граждане Украины (во время стрельбы в Кракове — ред.) не пострадали
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Полиция в Польше сообщила, что нападавший, устроивший стрельбу в Кракове, является поляком. Сейчас известно, что число жертв в Кракове возросло до 6.
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