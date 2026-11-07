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The Washington Post

Стрельба в Кракове: в МИД ответили, есть ли среди пострадавших в Кракове украинцы

Киев • УНН

 • 2618 просмотра

По данным полиции, украинцев среди пострадавших в Кракове нет. Число жертв стрельбы возросло до шести, нападавший — поляк.

Стрельба в Кракове: в МИД ответили, есть ли среди пострадавших в Кракове украинцы
Фото: BARTOSZ SIEDLIK/AFP

В результате стрельбы в Кракове граждане Украины, по данным полиции, не пострадали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.

По информации полиции, граждане Украины (во время стрельбы в Кракове — ред.) не пострадали 

- сообщили в пресс-службе МИД.

Был вооружён винтовкой и одет в камуфляжную форму — что известно о краковском стрелке07.11.26, 18:44 • 5496 просмотров

Напомним

Полиция в Польше сообщила, что нападавший, устроивший стрельбу в Кракове, является поляком. Сейчас известно, что число жертв в Кракове возросло до 6.

"Шокирующее преступление" — Зеленский отреагировал на стрельбу в Кракове07.11.26, 19:05 • 2642 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
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