Стрельба в Кракове: в МИД ответили, есть ли среди пострадавших в Кракове украинцы

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В результате стрельбы в Кракове граждане Украины, по данным полиции, не пострадали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.

По информации полиции, граждане Украины (во время стрельбы в Кракове — ред.) не пострадали - сообщили в пресс-службе МИД.

Был вооружён винтовкой и одет в камуфляжную форму — что известно о краковском стрелке

Напомним

Полиция в Польше сообщила, что нападавший, устроивший стрельбу в Кракове, является поляком. Сейчас известно, что число жертв в Кракове возросло до 6.

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