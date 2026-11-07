"Шокирующее преступление" — Зеленский отреагировал на стрельбу в Кракове
Киев • УНН
Зеленский назвал стрельбу в Кракове шокирующим преступлением и выразил соболезнования семьям погибших. Он пожелал пострадавшим выздоровления.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал стрельбу в Кракове шокирующим преступлением и добавил, что "этому нападению не может быть никакого оправдания", передает УНН.
Шокирующее преступление в Кракове. От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Этому нападению не может быть никакого оправдания; мы верим, что виновный предстанет перед правосудием
Был вооружён винтовкой и одет в камуфляжную форму — что известно о краковском стрелке07.11.26, 18:44 • 2422 просмотра
Глава государства пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим и всем, кого коснулась эта трагедия.
Украина солидарна с Польшей и польским народом. Люди имеют право на безопасность
Напомним
В результате теракта в польском Кракове погибли 5 человек, еще более десяти человек получили ранения, среди которых есть и полицейские.