"Шокирующее преступление" — Зеленский отреагировал на стрельбу в Кракове

Президент Украины Владимир Зеленский назвал стрельбу в Кракове шокирующим преступлением и добавил, что "этому нападению не может быть никакого оправдания", передает УНН.

Шокирующее преступление в Кракове. От имени украинского народа и от себя лично выражаю искренние соболезнования семьям и близким погибших. Этому нападению не может быть никакого оправдания; мы верим, что виновный предстанет перед правосудием