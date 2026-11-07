Виїхав на площу і почав стріляти: у Кракові кількість жертв зросла до 5, злочинця затримали
Київ • УНН
На Головній площі Кракова чоловік відкрив вогонь по перехожих. Його затримали після поранення поліцейськими, напад розслідують.
Внаслідок теракту у польському Кракові загинуло 5 чоловік, ще понад десять людей отримали поранення, серед яких є і поліцейські, передає УНН.
"На Головній площі у Кракові триває поліцейська операція. Близько 15-ї години чоловік, який в’їхав на площу на автомобілі, почав стріляти у випадкових перехожих. Злочинця затримано. Є поранені, серед них - поліцейські", - йдеться у повідомленні поліції.
Згодом у поліції уточнили, що у результаті інциденту на Головній площі загинуло 5 осіб, понад десять - поранено.
"Злочинець отримав поранення від поліцейських і зараз його доставляють до лікарні. На місці події триває операція служб", - додали у поліції.
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск написав: "Міністр внутрішніх справ постійно інформує мене про ситуацію у Кракові після трагічної стрілянини. Поліція розслідує передумови та всі обставини нападу".
Нагадаємо
У суботу в самому серці Кракова розгорнулися драматичні події. За словами очевидців, на Головному ринку (Rynek Główny) пролунали постріли. Двоє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення.