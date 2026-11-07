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Выехал на площадь и начал стрелять: в Кракове число жертв возросло до 5, преступник задержан

Киев • УНН

 • 920 просмотра

На Главной площади Кракова мужчина открыл огонь по прохожим. Его задержали после того, как полицейские его ранили; нападение расследуется.

Выехал на площадь и начал стрелять: в Кракове число жертв возросло до 5, преступник задержан
Фото: PAP

В результате теракта в польском Кракове погибли 5 человек, еще более десяти людей получили ранения, среди них есть и полицейские, передает УНН

"На Главной площади в Кракове продолжается полицейская операция. Около 15 часов мужчина, въехавший на площадь на автомобиле, начал стрелять по случайным прохожим. Преступник задержан. Есть раненые, среди них — полицейские", — говорится в сообщении полиции. 

Позже в полиции уточнили, что в результате инцидента на Главной площади погибли 5 человек, более десяти — ранены.

"Преступник получил ранения от полицейских, и сейчас его доставляют в больницу. На месте происшествия продолжается операция служб", — добавили в полиции. 

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал: "Министр внутренних дел постоянно информирует меня о ситуации в Кракове после трагической стрельбы. Полиция расследует предпосылки и все обстоятельства нападения".

Напомним 

В субботу в самом сердце Кракова развернулись драматические события. По словам очевидцев, на Главном рынке (Rynek Główny) прозвучали выстрелы. Два человека погибли, еще восемь получили ранения.

Павел Башинский

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