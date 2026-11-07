Выехал на площадь и начал стрелять: в Кракове число жертв возросло до 5, преступник задержан
Киев • УНН
На Главной площади Кракова мужчина открыл огонь по прохожим. Его задержали после того, как полицейские его ранили; нападение расследуется.
В результате теракта в польском Кракове погибли 5 человек, еще более десяти людей получили ранения, среди них есть и полицейские, передает УНН.
"На Главной площади в Кракове продолжается полицейская операция. Около 15 часов мужчина, въехавший на площадь на автомобиле, начал стрелять по случайным прохожим. Преступник задержан. Есть раненые, среди них — полицейские", — говорится в сообщении полиции.
Позже в полиции уточнили, что в результате инцидента на Главной площади погибли 5 человек, более десяти — ранены.
"Преступник получил ранения от полицейских, и сейчас его доставляют в больницу. На месте происшествия продолжается операция служб", — добавили в полиции.
Премьер-министр Польши Дональд Туск написал: "Министр внутренних дел постоянно информирует меня о ситуации в Кракове после трагической стрельбы. Полиция расследует предпосылки и все обстоятельства нападения".
Напомним
В субботу в самом сердце Кракова развернулись драматические события. По словам очевидцев, на Главном рынке (Rynek Główny) прозвучали выстрелы. Два человека погибли, еще восемь получили ранения.