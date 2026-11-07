У центрі Кракова пролунали постріли: попередньо, є загиблі та поранені
Київ • УНН
У Кракові повідомили про стрілянину на Головному ринку та вулиці Страдомській. Очевидці заявили про нападника в масці та Subaru.
У суботу в самому серці Кракова розгорнулися драматичні події. За словами очевидців, на Головному ринку (Rynek Główny) пролунали постріли. Двоє людей загинули, ще восьмеро отримали поранення, передає УНН із посиланням на Newsmax Polska.
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На місце події майже миттєво прибули поліцейські патрулі, муніципальна варта та карети швидкої допомоги. Свідки також повідомляли про постраждалих на вулиці Страдомській (ulica Stradomska), поблизу перехрестя з вулицею Дітля (ulica Dietla), де на тротуарі лежали люди.
Центр міста заповнили працівники екстрених служб і перехожі. Наразі поліція проводить операцію, проте поки що не надала жодних подробиць щодо перебігу подій чи точної кількості жертв. Обставини обох інцидентів наразі з’ясовуються.
За свідченнями очевидців, на Головний ринок виїхав чорний автомобіль Subaru, з якого чоловік у масці відкрив вогонь по випадкових перехожих. Кілька людей отримали поранення; також пошкоджено крамницю та трамвай. Приблизно за 500 метрів від місця події проходила мирна антиурядова демонстрація.