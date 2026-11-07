В центре Кракова прозвучали выстрелы: предварительно, есть погибшие и раненые

В субботу в самом сердце Кракова развернулись драматические события. По словам очевидцев, на Главной площади (Rynek Główny) прозвучали выстрелы. Два человека погибли, ещё восемь получили ранения, сообщает УНН со ссылкой на Newsmax Polska.

Детали

На место происшествия почти мгновенно прибыли полицейские патрули, муниципальная стража и кареты скорой помощи. Свидетели также сообщали о пострадавших на улице Страдомской (ulica Stradomska), недалеко от перекрёстка с улицей Дитля (ulica Dietla), где на тротуаре лежали люди.

Центр города заполнили сотрудники экстренных служб и прохожие. В настоящее время полиция проводит операцию, однако пока не предоставила никаких подробностей о ходе событий или точном количестве жертв. Обстоятельства обоих инцидентов в настоящее время выясняются.

По свидетельствам очевидцев, к Главной площади подъехал чёрный автомобиль Subaru, из которого мужчина в маске открыл огонь по случайным прохожим. Несколько человек получили ранения; также повреждены магазин и трамвай. Примерно в 500 метрах от места происшествия проходила мирная антиправительственная демонстрация.