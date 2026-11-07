Был вооружён винтовкой и одет в камуфляжную форму — что известно о краковском стрелке

$45.4451.04
ukenru
16:30 • 10213 просмотра
рф планирует перевести незаконно удерживаемого сотрудника ОБСЕ в Сибирь — как отреагировал официальный Киев
15:56 • 13707 просмотра
Почему со светом снова проблемы и сколько это может продолжаться — в ДТЭК дали разъяснение
14:58 • 13216 просмотра
Декларирование для всех сотрудников СБУ вернётся — Зеленский утвердил законопроект
14:42 • 12603 просмотра
Зеленский анонсировал новые кадровые решения в СБУ после задержаний по делу "Карфаген"
14:31 • 12412 просмотра
Буданов признал нарушение и выплатит штраф за русский язык во время столкновений под Киевом
14:09 • 10654 просмотра
Зеленский поручил подготовить резервные схемы транспортного сообщения в Киеве
13:42 • 10495 просмотра
ФИФА отказывается от планов расширения следующего чемпионата мира
13:00 • 10867 просмотра
Украина до конца 2027 года должна принять закон о платных дорогах - Мининфраструктуры
12:00 • 10805 просмотра
Европа настаивает на том, чтобы путин прекратил войну в Украине, прежде чем обсуждать "обеспокоенности" рф - Bloomberg
7 ноября, 09:59 • 15013 просмотра
россия трижды за ночь атаковала объект "Нафтогаза"
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В рф после ночной атаки зафиксировали пожар на Саратовском НПЗPhotoVideo7 ноября, 07:43 • 10245 просмотра
SpaceX запустила секретную миссию для военных СШАPhotoVideo7 ноября, 08:10 • 6394 просмотра
Зеленский: рф запустила 36 баллистических ракет, ударила по соединяющим Киев с АЭС подстанциямPhotoVideo7 ноября, 08:41 • 18056 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo7 ноября, 08:57 • 17832 просмотра
Выехал на площадь и начал стрелять: в Кракове число жертв возросло до 5, преступник задержанVideo15:42 • 5070 просмотра
публикации
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 34372 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 51716 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 38891 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 63016 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 62898 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Джей Ди Вэнс
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Краков
Европа
Польша
Реклама
УНН Lite
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы17:29 • 106 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo7 ноября, 08:57 • 17866 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 23843 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 22429 просмотра
Отца Меган Маркл задержали в США - СМИ6 ноября, 15:01 • 26548 просмотра
Актуальное
Отопление
Старлинк
Хранитель
MIM-104 Patriot
Техника

Был вооружён винтовкой и одет в камуфляжную форму — что известно о краковском стрелке

Киев • УНН

 • 2422 просмотра

В Кракове нападавший в камуфляже открыл огонь по прохожим, погибли по меньшей мере пять человек. Более десяти человек получили ранения.

Был вооружён винтовкой и одет в камуфляжную форму — что известно о краковском стрелке
Photograph: Art Service/EPA

Нападавшему, совершившему нападение в центре Кракова, 25 лет. Он был вооружён винтовкой AR-15 и одет в камуфляжную форму, передаёт УНН со ссылкой на RMF FM.

Детали

Трагические события в Кракове развернулись в субботу, вскоре после 15:00. По словам репортёра RMF FM Кацпера Врублевского, мужчина заехал на автомобиле Subaru чёрного цвета на Главный рынок (Rynek Główny) и начал стрелять по случайным прохожим.

СМИ удалось выяснить, что нападавшему 25 лет, он был вооружён винтовкой AR-15 и одет в камуфляжную форму (военного образца).

Погибли по меньшей мере пять человек, более десятка получили ранения. Среди пострадавших — двое полицейских.

Правоохранители подстрелили злоумышленника возле перекрёстка улиц Страдомской и Дитля. Его доставили в одну из больниц Кракова, где в настоящее время проводятся реанимационные мероприятия.

В полиции заявляют, что мужчина действовал один.

На месте происшествия работают экстренные службы. На Главном рынке приземлился вертолёт санитарной авиации.

Стрельба в Кракове: министр юстиции призвал к спокойствию и пообещал строго наказать преступника07.11.26, 18:15 • 2624 просмотра

Напомним

В результате теракта в польском Кракове погибло 5 человек, ещё более десяти человек получили ранения, среди них есть и полицейские.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Теракт
Взрывы
Дорожно-транспортное происшествие
Краков