Был вооружён винтовкой и одет в камуфляжную форму — что известно о краковском стрелке
Киев • УНН
В Кракове нападавший в камуфляже открыл огонь по прохожим, погибли по меньшей мере пять человек. Более десяти человек получили ранения.
Нападавшему, совершившему нападение в центре Кракова, 25 лет. Он был вооружён винтовкой AR-15 и одет в камуфляжную форму, передаёт УНН со ссылкой на RMF FM.
Детали
Трагические события в Кракове развернулись в субботу, вскоре после 15:00. По словам репортёра RMF FM Кацпера Врублевского, мужчина заехал на автомобиле Subaru чёрного цвета на Главный рынок (Rynek Główny) и начал стрелять по случайным прохожим.
СМИ удалось выяснить, что нападавшему 25 лет, он был вооружён винтовкой AR-15 и одет в камуфляжную форму (военного образца).
Погибли по меньшей мере пять человек, более десятка получили ранения. Среди пострадавших — двое полицейских.
Правоохранители подстрелили злоумышленника возле перекрёстка улиц Страдомской и Дитля. Его доставили в одну из больниц Кракова, где в настоящее время проводятся реанимационные мероприятия.
В полиции заявляют, что мужчина действовал один.
На месте происшествия работают экстренные службы. На Главном рынке приземлился вертолёт санитарной авиации.
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Напомним
В результате теракта в польском Кракове погибло 5 человек, ещё более десяти человек получили ранения, среди них есть и полицейские.