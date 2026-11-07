Стрельба в Кракове: министр юстиции призвал к спокойствию и пообещал строго наказать преступника
Киев • УНН
После стрельбы на Главном рынке Кракова министр призвал к спокойствию. Погибли пять человек, более десяти получили ранения.
Министр юстиции Польши Вальдемар Журек после стрельбы в Кракове призвал к спокойствию и заверил, что виновный будет «сурово наказан», передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Ужасная трагедия на Главном рынке в Кракове. Я разделяю горе семей и близких жертв этой невероятной трагедии. Преступник получил ранение и был задержан
По его словам, на месте происшествия уже работают прокуроры, полиция и все соответствующие службы: они собирают доказательства и устанавливают обстоятельства нападения. Государство принимает необходимые меры.
Мы призываем к спокойствию и просим не мешать работе экстренных служб. Мы позаботимся о том, чтобы виновный в этом преступлении понес полную ответственность и был сурово наказан
Напомним
В результате теракта в польском Кракове погибли 5 человек, еще более десяти человек получили ранения, среди которых есть и полицейские