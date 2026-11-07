Стрілянина у Кракові: міністр юстиції закликав до спокою та пообіцяв суворе покарання злочинцю

Міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек після стрілянини у Кракові закликав до спокою та запевнив, що винного буде "суворо покарано", передає УНН із посиланням на The Guardian.

Жахлива трагедія на Головному ринку в Кракові. Я поділяю горе родин і близьких жертв цієї неймовірної трагедії. Злочинець отримав поранення і був затриманий

За його словами, на місці події вже працюють прокурори, поліція та всі відповідні служби: вони збирають докази й встановлюють обставини нападу. Держава вживає необхідних заходів.

Ми закликаємо до спокою і просимо не заважати роботі екстрених служб. Ми подбаємо про те, щоб винний у цьому злочині поніс повну відповідальність і був суворо покараний