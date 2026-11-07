Був озброєний гвинтівкою і одягнений у камуфляжну форму - що відомо про краківського стрільця

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Нападнику, який вчинив атаку в центрі Кракова, 25 років. Він був озброєний гвинтівкою AR-15 і одягнений у камуфляжну форму, передає УНН із посиланням на RMF FM.

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Трагічні події в Кракові розгорнулися в суботу, невдовзі після 15:00. За словами репортера RMF FM Кацпера Врублевського, чоловік заїхав на автомобілі Subaru чорного кольору на Головний ринок (Rynek Główny) і почав стріляти по випадкових перехожих.

ЗМІ вдалося з'ясувати, що нападнику 25 років, він був озброєний гвинтівкою AR-15 і одягнений у камуфляжну форму (військового зразка).

Загинуло щонайменше п’ятеро людей, понад десяток отримали поранення. Серед постраждалих — двоє поліцейських.

Правоохоронці підстрелили зловмисника поблизу перехрестя вулиць Страдомської та Дітля. Його доправили до однієї з лікарень Кракова, де наразі тривають реанімаційні заходи.

У поліції заявляють, що чоловік діяв сам.

На місці події працюють екстрені служби. На Головному ринку приземлився гелікоптер служби санітарної авіації.

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