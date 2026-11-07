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Був озброєний гвинтівкою і одягнений у камуфляжну форму - що відомо про краківського стрільця

Київ • УНН

 • 3450 перегляди

У Кракові нападник у камуфляжі відкрив вогонь по перехожих, загинули щонайменше п’ятеро людей. Понад десять осіб поранено.

Був озброєний гвинтівкою і одягнений у камуфляжну форму - що відомо про краківського стрільця
Photograph: Art Service/EPA

Нападнику, який вчинив атаку в центрі Кракова, 25 років. Він був озброєний гвинтівкою AR-15 і одягнений у камуфляжну форму, передає УНН із посиланням на RMF FM.

Деталі

Трагічні події в Кракові розгорнулися в суботу, невдовзі після 15:00. За словами репортера RMF FM Кацпера Врублевського, чоловік заїхав на автомобілі Subaru чорного кольору на Головний ринок (Rynek Główny) і почав стріляти по випадкових перехожих.

ЗМІ вдалося з'ясувати, що нападнику 25 років, він був озброєний гвинтівкою AR-15 і одягнений у камуфляжну форму (військового зразка).

Загинуло щонайменше п’ятеро людей, понад десяток отримали поранення. Серед постраждалих — двоє поліцейських.

Правоохоронці підстрелили зловмисника поблизу перехрестя вулиць Страдомської та Дітля. Його доправили до однієї з лікарень Кракова, де наразі тривають реанімаційні заходи.

У поліції заявляють, що чоловік діяв сам.

На місці події працюють екстрені служби. На Головному ринку приземлився гелікоптер служби санітарної авіації.

Стрілянина у Кракові: міністр юстиції закликав до спокою та пообіцяв суворе покарання злочинцю07.11.26, 18:15 • 3312 переглядiв

Нагадаємо

Внаслідок теракту у польському Кракові загинуло 5 людей, ще понад десять людей отримали поранення, серед яких є і поліцейські.

Антоніна Туманова

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