"Шокуючий злочин" - Зеленський відреагував на стрілянину в Кракові
Київ • УНН
Зеленський назвав стрілянину в Кракові шокуючим злочином і висловив співчуття родинам загиблих. Він побажав постраждалим одужання.
Президент України Володимир Зеленський назвав стрілянину у Кракові шокуючим злочином і додав, що "цьому нападу не може бути жодного виправдання", передає УНН.
Шокуючий злочин у Кракові. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Цьому нападу не може бути жодного виправдання; ми віримо, що винний постане перед правосуддям
Був озброєний гвинтівкою і одягнений у камуфляжну форму - що відомо про краківського стрільця07.11.26, 18:44 • 842 перегляди
Глава держави побажав сил і якнайшвидшого одужання постраждалим та всім, кого торкнулася ця трагедія.
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