"Шокуючий злочин" - Зеленський відреагував на стрілянину в Кракові

Президент України Володимир Зеленський назвав стрілянину у Кракові шокуючим злочином і додав, що "цьому нападу не може бути жодного виправдання", передає УНН.

Шокуючий злочин у Кракові. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Цьому нападу не може бути жодного виправдання; ми віримо, що винний постане перед правосуддям