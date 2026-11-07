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"Шокуючий злочин" - Зеленський відреагував на стрілянину в Кракові

Київ • УНН

 • 64 перегляди

Зеленський назвав стрілянину в Кракові шокуючим злочином і висловив співчуття родинам загиблих. Він побажав постраждалим одужання.

"Шокуючий злочин" - Зеленський відреагував на стрілянину в Кракові
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав стрілянину у Кракові шокуючим злочином і додав, що "цьому нападу не може бути жодного виправдання", передає УНН.

Шокуючий злочин у Кракові. Від імені українського народу та від себе особисто висловлюю щирі співчуття родинам і близьким загиблих. Цьому нападу не може бути жодного виправдання; ми віримо, що винний постане перед правосуддям 

- написав Зеленський у соцмережі Х.

Був озброєний гвинтівкою і одягнений у камуфляжну форму - що відомо про краківського стрільця07.11.26, 18:44 • 842 перегляди

Глава держави побажав сил і якнайшвидшого одужання постраждалим та всім, кого торкнулася ця трагедія.

Україна солідарна з Польщею та польським народом. Люди мають право на безпеку 

- резюмував Зеленський.

Нагадаємо

Внаслідок теракту у польському Кракові загинуло 5 людей, ще понад десять людей отримали поранення, серед яких є і поліцейські.

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Теракт
Краків
Володимир Зеленський
Україна
Польща