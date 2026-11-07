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The Guardian

Стрілянина у Кракові: кількість загиблих зросла до шести, нападник - громадянин Польщі

Київ • УНН

 • 106 перегляди

Поліція встановила, що нападник у Кракові є поляком, і спростувала чутки про другого злочинця. Поранено щонайменше 15 людей.

Стрілянина у Кракові: кількість загиблих зросла до шести, нападник - громадянин Польщі
Фото: PAP

Поліція у Польщі повідомила, що нападник є поляком, спростувавши таким чином конспірологічні теорії, що поширювалися в соціальних мережах. Крім того, наразі відомо, що кількість жертв у Кракові зросла до 6, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Нападник є поляком

Поліція Малопольського воєводства повідомила, що нападник є поляком, спростувавши таким чином конспірологічні теорії, що поширювалися в соціальних мережах.

Також було спростовано повідомлення про те, що на волі перебуває ще один зловмисник.

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Новинний портал Onet із посиланням на поліцію повідомляє: "При собі чоловік не мав документів, що посвідчують особу. Поліції вдалося встановити його особу в ході оперативних заходів".

Навроцький очікує на "повне з’ясування обставин"

Президент Польщі Кароль Навроцький висловив співчуття жертвам стрілянини в Кракові.

"Я глибоко стурбований повідомленнями про ці трагічні події", — написав Навроцький у соціальних мережах.

Він додав, що підтримує зв’язок із відповідними органами та очікує на "повне з’ясування обставин".

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До міста також прямує керівник Бюро національної безпеки.

Навроцький зазначив: "Безпека поляків є абсолютним пріоритетом".

Кількість загиблих зросла до шести

Як повідомила адміністрація Малопольського воєводства, кількість загиблих унаслідок стрілянини в Польщі зросла до шести осіб.

Також відомо про щонайменше 15 поранених.

Воєвода Малопольського воєводства Кшиштоф Ян Клечар повідомив телеканалу Polsat News, що стан 12 постраждалих оцінюється як такий, що загрожує їхньому життю.

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Антоніна Туманова

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Кароль Навроцький
The Guardian
Краків
Польща