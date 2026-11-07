Стрілянина у Кракові: кількість загиблих зросла до шести, нападник - громадянин Польщі

8 листопада ще один день із графіками - скільки українцям доведеться сидіти без світла

рф планує перевести незаконно утримуваного співробітника ОБСЄ до Сибіру - як відреагував офіційний Київ

Чому зі світлом знову проблеми та скільки це може тривати - у ДТЕК дали роз'яснення

Декларування для всіх працівників СБУ повернеться - Зеленський затвердив законопроєкт

Зеленський анонсував нові кадрові рішення у СБУ після затримань у справі "Карфаген"

Буданов визнав порушення та сплатить штраф за російську мову під час сутичок під Києвом

Зеленський доручив підготувати резервні схеми транспортного сполучення в Києві

ФІФА відмовляється від планів розширення наступного Чемпіонату світу

Україна до кінця 2027 року має ухвалити закон про платні дороги - Мінінфраструктури