Стрельба в Кракове: число погибших возросло до шести, нападавший — гражданин Польши

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Полиция в Польше сообщила, что нападавший является поляком, тем самым опровергнув конспирологические теории, распространявшиеся в социальных сетях. Кроме того, в настоящее время известно, что число жертв в Кракове возросло до 6, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Нападавший является поляком

Полиция Малопольского воеводства сообщила, что нападавший является поляком, тем самым опровергнув конспирологические теории, распространявшиеся в социальных сетях.

Также было опровергнуто сообщение о том, что на свободе находится еще один злоумышленник.

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Новостной портал Onet со ссылкой на полицию сообщает: "При себе у мужчины не было документов, удостоверяющих личность. Полиции удалось установить его личность в ходе оперативных мероприятий".

Навроцкий ожидает "полного выяснения обстоятельств"

Президент Польши Кароль Навроцкий выразил соболезнования жертвам стрельбы в Кракове.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями об этих трагических событиях", — написал Навроцкий в социальных сетях.

Он добавил, что поддерживает связь с соответствующими органами и ожидает "полного выяснения обстоятельств".

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В город также направляется руководитель Бюро национальной безопасности.

Навроцкий отметил: "Безопасность поляков является абсолютным приоритетом".

Число погибших возросло до шести

Как сообщила администрация Малопольского воеводства, число погибших в результате стрельбы в Польше возросло до шести человек.

Также известно как минимум о 15 раненых.

Воевода Малопольского воеводства Кшиштоф Ян Клечар сообщил телеканалу Polsat News, что состояние 12 пострадавших оценивается как угрожающее их жизни.

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