Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів

В Україні обговорюють законодавчі зміни, за якими витрати на облаштування та утримання укриттів у багатоквартирних будинках можуть включати до плати за управління житлом. Ініціатива вже викликала заперечення частини представників ОСББ, які побоюються перекладання витрат на мешканців.

Що пропонують депутати, хто може фінансувати роботи та чому виникли суперечки, розповідає УНН.

Що нардепи пропонують змінити у платіжках для власників квартир

Йдеться про законопроєкт №15397 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вжиття заходів із забезпечення безпеки громадян в умовах особливого періоду". Верховна Рада ухвалила його за основу 19 серпня 2026 року: відповідне рішення підтримали 296 народних депутатів.

Початковий документ стосувався передусім доступності захисних споруд, вимог до їхнього утримання, заборони нецільового використання під час воєнного стану та відповідальності за перешкоджання доступу. Тепер напередодні другого читання обговорюють також правила використання укриттів у житлових будинках.

Зокрема, на нараді 20 жовтня парламентський Комітет з питань екологічної політики та природокористування розглянув можливі зміни до законів про ОСББ, особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку та житлово-комунальні послуги. Мали на увазі обстеження підземних приміщень, щоб визначити, чи придатні вони для укриття людей, а також необхідність їх безпечного облаштування та можливість подальшого утримання. Саме тут як одне із ключових рішень проблеми прозвучала пропозиція передбачити включення витрат на такі роботи до послуг з управління багатоквартирним будинком.

За що саме можуть почати платити мешканці

Витрати залежатимуть від стану конкретного приміщення. Підвал, де вже є безпечний доступ, освітлення та належні інженерні мережі, потребуватиме одного обсягу робіт. Затоплене або захаращене приміщення без вентиляції чи придатних виходів — зовсім іншого. У таких випадках можуть знадобитися ремонт, очищення, облаштування електропостачання, вентиляції, місць для перебування людей, протипожежні заходи та регулярне обслуговування.

Чи зростуть незабаром суми у платіжках українців

Станом на 6 листопада 2026 року немає ні затвердженого нового тарифу, ні єдиного внеску на облаштування укриття, ні дати, від якої власники квартир повинні почати щось доплачувати. Навіть якщо пропозицію підтримають у другому читанні, практичний механізм залежатиме від остаточного тексту закону та рішень співвласників конкретного будинку.

Чому ОСББ виступають проти окремих положень ініціативи

Під час наради 2 листопада за участю депутатів, представників уряду, ДСНС, місцевої влади та об’єднань співвласників найбільше запитань викликали фінансування, доступ до приміщень і відповідальність за безпеку людей. Представники ОСББ наголосили, що необхідно чітко визначити, що саме вважати найпростішим укриттям у багатоквартирному будинку, хто ухвалює рішення про його створення, встановлює правила перебування та відповідає за порядок.

А представники ОСББ "Мотор", громадських організацій "Ресурсний центр — епіцентр змін" і "Всеукраїнська рада голів ОСББ", а також асоціації ОСББ Печерського району Києва запропонували вилучити із законопроєкту блок поправок, що стосується житлових будинків.

Водночас ГО "Національна платформа ОСББ" підтримала облаштування найпростіших укриттів, але з наполяганням на врахуванні прав власників житла. На думку організації, саме загальні збори співвласників мають вирішувати питання створення такого приміщення, визначати джерела фінансування і порядок його використання. Також організація заперечила проти включення витрат на укриття до вартості послуги з управління будинком, який обслуговує управитель.

Хто оплатить укриття для всіх

Зазначимо, що під час обговорення 2 листопада голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк назвала недостатнє фінансування однією з головних проблем створення та утримання захисних споруд. А заступниця міністра Наталія Козловська виступила за пошук збалансованого механізму співфінансування за участю місцевої влади.

У відповідь "Національна платформа ОСББ" запропонувала, щоб загальнодоступні укриття утримували із залученням коштів із державного або місцевого бюджетів.Якщо ж приміщення обладнали винятково за кошти співвласників, організація хоче надати їм право визначати режим доступу сторонніх осіб.

Однак остаточної формули розподілу коштів сторони на той момент не узгодили.

Чому питання укриттів стало болючим

Проблема укриттів в Україі останнім часом не обмежується виключно питанням їх утримання коштом співвласників багатоквартирних будинків. За даними, наведеними представниками ДСНС на жовтневій нараді, на підконтрольній уряду території фонд захисних споруд налічує понад 60 тисяч об’єктів. Проте частина з них не готова приймати людей через несправну вентиляцію, проблеми з входами та аварійними виходами, порушення пожежної безпеки й незадовільний санітарний стан.

Масштаб недоліків підтверджує і доповідь Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, оприлюднена у травні 2026 року. Після 1066 моніторингових візитів, проведених у другій половині 2025 року, рекомендації щодо усунення недоліків отримав 991 об’єкт, тобто 93% перевірених.

У доповіді омбудсмен акцентував й на фінансовій прогалині. Адже чинні норми передбачають різні джерела коштів на цивільний захист, але не визначають чітко, яку частку має оплачувати кожна зі сторін. Водночас балансоутримувачі відповідають за готовність укриттів. Це створює проблему, коли вимоги до безпеки є, а зрозумілого джерела фінансування необхідних робіт бракує.

Що чекає далі на мешканців ОСББ

Для власників квартир головними залишаються три питання:

чи придатний підвал їхнього будинку для укриття;

хто ухвалюватиме рішення про роботи;

з яких джерел їх фінансуватимуть.

Поки депутати готують документ до другого читання, очевидним є лише одне: створення безпечних укриттів потребує коштів, але механізм їх розподілу між державою, громадами та співвласниками ще належить визначити.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, що в Україні хочуть змінити вимоги до укриттів. Група нардепів зареєструвала законопроєкт, який передбачає обов'язкові відеокамери та щомісячні перевірки захисних споруд.