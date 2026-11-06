Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий

В Украине обсуждают законодательные изменения, согласно которым расходы на обустройство и содержание укрытий в многоквартирных домах могут включить в плату за управление жильём. Инициатива уже вызвала возражения у части представителей ОСМД, которые опасаются переложения расходов на жильцов.

Что предлагают депутаты, кто может финансировать работы и почему возникли споры, рассказывает УНН.

Что народные депутаты предлагают изменить в платёжках для владельцев квартир

Речь идёт о законопроекте №15397 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно принятия мер по обеспечению безопасности граждан в условиях особого периода». Верховная Рада приняла его за основу 19 августа 2026 года: соответствующее решение поддержали 296 народных депутатов.

Изначальный документ касался прежде всего доступности защитных сооружений, требований к их содержанию, запрета нецелевого использования во время военного положения и ответственности за препятствование доступу. Теперь накануне второго чтения также обсуждают правила использования укрытий в жилых домах.

В частности, на совещании 20 октября парламентский Комитет по вопросам экологической политики и природопользования рассмотрел возможные изменения в законы об ОСМД, об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме и о жилищно-коммунальных услугах. Речь шла об обследовании подземных помещений, чтобы определить, пригодны ли они для укрытия людей, а также о необходимости их безопасного обустройства и возможности дальнейшего содержания. Именно здесь в качестве одного из ключевых решений проблемы прозвучало предложение предусмотреть включение расходов на такие работы в услуги по управлению многоквартирным домом.

За что именно жильцы могут начать платить

Расходы будут зависеть от состояния конкретного помещения. Подвал, где уже есть безопасный доступ, освещение и надлежащие инженерные сети, потребует одного объёма работ. Затопленное или загромождённое помещение без вентиляции или пригодных выходов — совершенно другого. В таких случаях могут понадобиться ремонт, очистка, обустройство электроснабжения, вентиляции, мест для пребывания людей, противопожарные мероприятия и регулярное обслуживание.

Вырастут ли вскоре суммы в платёжках украинцев

По состоянию на 6 ноября 2026 года нет ни утверждённого нового тарифа, ни единого взноса на обустройство укрытия, ни даты, с которой владельцы квартир должны будут начать что-либо доплачивать. Даже если предложение поддержат во втором чтении, практический механизм будет зависеть от окончательного текста закона и решений совладельцев конкретного дома.

Почему ОСМД выступают против отдельных положений инициативы

Во время совещания 2 ноября с участием депутатов, представителей правительства, ГСЧС, местных властей и объединений совладельцев больше всего вопросов вызвали финансирование, доступ к помещениям и ответственность за безопасность людей. Представители ОСМД подчеркнули, что необходимо чётко определить, что именно считать простейшим укрытием в многоквартирном доме, кто принимает решение о его создании, устанавливает правила пребывания и отвечает за порядок.

А представители ОСМД «Мотор», общественных организаций «Ресурсный центр — эпицентр изменений» и «Всеукраинский совет глав ОСМД», а также ассоциации ОСМД Печерского района Киева предложили исключить из законопроекта блок поправок, касающийся жилых домов.

В то же время ГО «Национальная платформа ОСМД» поддержала обустройство простейших укрытий, но настояла на учёте прав владельцев жилья. По мнению организации, именно общее собрание совладельцев должно решать вопрос создания такого помещения, определять источники финансирования и порядок его использования. Также организация возразила против включения расходов на укрытие в стоимость услуги по управлению домом, который обслуживает управляющий.

Кто оплатит укрытия для всех

Отметим, что во время обсуждения 2 ноября председатель парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк назвала недостаточное финансирование одной из главных проблем создания и содержания защитных сооружений. А заместитель министра Наталья Козловская выступила за поиск сбалансированного механизма софинансирования с участием местных властей.

В ответ «Национальная платформа ОСМД» предложила, чтобы общедоступные укрытия содержались с привлечением средств из государственного или местных бюджетов. Если же помещение оборудовали исключительно за средства совладельцев, организация хочет предоставить им право определять режим доступа посторонних лиц.

Однако окончательную формулу распределения средств стороны на тот момент не согласовали.

Почему вопрос укрытий стал болезненным

Проблема укрытий в Украие в последнее время не ограничивается исключительно вопросом их содержания за счет совладельцев многоквартирных домов. По данным, приведенным представителями ГСЧС на октябрьском совещании, на подконтрольной правительству территории фонд защитных сооружений насчитывает более 60 тысяч объектов. Однако часть из них не готова принимать людей из-за неисправной вентиляции, проблем со входами и аварийными выходами, нарушений пожарной безопасности и неудовлетворительного санитарного состояния.

Масштаб недостатков подтверждает и доклад Секретариата Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, обнародованный в мае 2026 года. После 1066 мониторинговых визитов, проведенных во второй половине 2025 года, рекомендации по устранению недостатков получил 991 объект, то есть 93% проверенных.

В докладе омбудсмен акцентировал внимание и на финансовом пробеле. Ведь действующие нормы предусматривают различные источники средств на гражданскую защиту, но четко не определяют, какую долю должна оплачивать каждая из сторон. В то же время балансодержатели отвечают за готовность укрытий. Это создает проблему, когда требования к безопасности существуют, а понятного источника финансирования необходимых работ не хватает.

Что дальше ждет жителей ОСМД

Для владельцев квартир главными остаются три вопроса:

пригоден ли подвал их дома для укрытия;

кто будет принимать решение о проведении работ;

из каких источников их будут финансировать.

Пока депутаты готовят документ ко второму чтению, очевидно лишь одно: создание безопасных укрытий требует средств, но механизм их распределения между государством, общинами и совладельцами еще предстоит определить.

Напомним

Как сообщал УНН, в Украине хотят изменить требования к укрытиям. Группа народных депутатов зарегистрировала законопроект, предусматривающий обязательные видеокамеры и ежемесячные проверки защитных сооружений.