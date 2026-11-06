Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекати
Київ • УНН
Netflix замовив виробництво ігрового приквелу "Дивних див" із новими героями. Події серіалу розгортатимуться в Нью-Мексико у 1950-х роках.
"Дивні дива" (Stranger Things) повертаються на Netflix. Стрімінговий сервіс офіційно замовив виробництво ігрового приквела до свого масштабного науково-фантастичного хіта, передає УНН із посиланням на Hollywood Reporter.
Деталі
Новий серіал під назвою "Інші світи: Пригода у всесвіті "Дивних див"" (Other Worlds: A Stranger Things Adventure) розгортатиметься в 1950-х роках, а зйомки проходитимуть у штаті Нью-Мексико.
Творці оригінального серіалу, брати Даффери, виступають у ролі співавторів, проте передали основні творчі обов’язки Кейт Трефрі — сценаристці, яка працює над "Дивними дивами" вже тривалий час (вона також написала п’єсу "Дивні дива: Перша тінь"), а також режисеру Джо Райту ("Спокута"), володарю премії "Золотий глобус", який зрежисує перші три епізоди.
Зірка «Дивних див» Міллі Боббі Браун вдруге стала мамою та показала перше фото сина з Джейком Бонджові22.09.26, 00:06 • 18442 перегляди
У серіалі з’являться нові персонажі, а сюжет буде цілком оригінальним. Подробиці поки що тримаються в таємниці, проте назва, місце дії (Нью-Мексико 1950-х років) і натяк братів Дафферів у їхній заяві ("дивіться в небо") вказують на те, що в центрі уваги будуть НЛО, прибульці та космос.
"Ми роками мріяли про "Інші світи: Пригоду у всесвіті "Дивних див"", і бачити, як це стає реальністю — просто неймовірно й захопливо, — зазначили у своїй заяві Метт і Росс Даффери. — Ми дуже вдячні нашій чудовій команді: шоуранерці Кейт Трефрі, яка пліч-о-пліч із нами працює ще з другого сезону і написала п’єсу "Дивні дива: Перша тінь", а також режисеру Джо Райту — блискучому митцю, чиїми роботами ми давно захоплюємося. Нам не терпиться показати вам те, що вони готують. Це все ще "Дивні дива", але водночас — щось абсолютно свіже: нове місце дії, нові герої та лиходії, а також нові... власне, більше нам говорити не дозволено. А тепер — до кастингу. А поки що — дивіться в небо, гіки!"
Фінал серіалу "Дивні дива" зібрав до 30 мільйонів доларів після новорічного показу02.01.26, 21:05 • 13816 переглядiв
Минулого року брати Даффери підписали угоду про перехід із Netflix до студії Paramount. Контракт розрахований на чотири роки й охоплює роботу над повнометражними фільмами, телевізійними та стрімінговими проєктами.
""Дивні дива" завжди належали фанатам, і саме їхня пристрасть перетворила серіал на всесвітній феномен", — заявила Джинні Гоу, керівниця напряму художнього контенту Netflix. "Сьогодні, у День "Дивних див" (Stranger Things Day), ми маємо честь знову співпрацювати з Меттом і Россом Дафферами та Кейт Трефрі, щоб відкрити для шанувальників новий вимір цього всесвіту. Проєкт "Інші світи: Пригода у всесвіті "Дивних див"" (Other Worlds: A Stranger Things Adventure) переносить нас у 1950-ті роки, знайомлячи з новими героями та зберігаючи при цьому всю щирість, таємничість і видовищність оригінального серіалу".
Кейт Трефрі додала: "Брати Даффери дали мені першу оплачувану роботу в Голлівуді — відтоді це стало для мене справжньою радістю, схожою на якийсь неймовірний, гарячковий сон. Тепер для мене величезна честь і привілей — втілювати в життя цей новий розділ "Дивних див" разом із ними та нашим дивовижним режисером Джо Райтом. Завдяки підтримці Netflix і компанії 21 Laps ми отримали неймовірне задоволення, повернувшись до атмосфери жаху, див і таємниць оригінального серіалу, водночас розповідаючи цілком нову історію. Сподіваємося, вона вразить вас до глибини душі й знову розіб’є вам серця".
Серіал «Дивні дива» став найпопулярнішим серіалом Netflix та вплинув на економіку США28.12.25, 02:14 • 56954 перегляди
До складу виконавчих продюсерів увійшли брати Даффери (через компанію Upside Down Pictures), Шон Леві та його компанія 21 Laps, а також Пол Діхтер, Шеллі Мілз, Андреа Сперлінг і Павліна Хатупіс.
Прем’єра серіалу "Дивні дива" відбулася у 2016 році; проєкт став найуспішнішим шоу Netflix, зібравши 1,2 мільярда переглядів у всьому світі за перші чотири сезони. Фінал серіалу вийшов на екрани раніше цього року.