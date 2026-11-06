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Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждать

Киев • УНН

 • 594 просмотра

Netflix заказал производство игрового приквела "Очень странных дел" с новыми героями. События сериала будут разворачиваться в Нью-Мексико в 1950-х годах.

Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждать

"Очень странные дела" (Stranger Things) возвращаются на Netflix. Стриминговый сервис официально заказал производство игрового приквела своего масштабного научно-фантастического хита, передает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

Детали

Новый сериал под названием "Другие миры: Приключение во вселенной "Очень странных дел"" (Other Worlds: A Stranger Things Adventure) будет разворачиваться в 1950-х годах, а съемки пройдут в штате Нью-Мексико.

Создатели оригинального сериала, братья Дафферы, выступают в роли соавторов, однако передали основные творческие обязанности Кейт Трефри — сценаристке, которая уже долгое время работает над "Очень странными делами" (она также написала пьесу "Очень странные дела: Первая тень"), — а также режиссеру Джо Райту ("Искупление"), лауреату премии "Золотой глобус", который срежиссирует первые три эпизода.

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В сериале появятся новые персонажи, а сюжет будет полностью оригинальным. Подробности пока держатся в тайне, однако название, место действия (Нью-Мексико 1950-х годов) и намек братьев Дафферов в их заявлении ("смотрите в небо") указывают на то, что в центре внимания будут НЛО, пришельцы и космос.

"Мы годами мечтали о "Других мирах: Приключении во вселенной "Очень странных дел"", и видеть, как это становится реальностью, — просто невероятно и захватывающе, — отметили в своем заявлении Мэтт и Росс Дафферы. — Мы очень благодарны нашей замечательной команде: шоураннерке Кейт Трефри, которая работает бок о бок с нами еще со второго сезона и написала пьесу "Очень странные дела: Первая тень", а также режиссеру Джо Райту — блестящему художнику, чьими работами мы давно восхищаемся. Нам не терпится показать вам то, что они готовят. Это все еще "Очень странные дела", но одновременно — нечто совершенно свежее: новое место действия, новые герои и злодеи, а также новые... собственно, больше нам говорить не разрешено. А теперь — к кастингу. А пока — смотрите в небо, гики!"

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В прошлом году братья Дафферы подписали соглашение о переходе из Netflix в студию Paramount. Контракт рассчитан на четыре года и охватывает работу над полнометражными фильмами, телевизионными и стриминговыми проектами.

""Очень странные дела" всегда принадлежали фанатам, и именно их страсть превратила сериал во всемирный феномен", — заявила Джинни Хоу, руководительница направления художественного контента Netflix. "Сегодня, в День "Очень странных дел" (Stranger Things Day), мы имеем честь вновь сотрудничать с Мэттом и Россом Дафферами и Кейт Трефри, чтобы открыть для поклонников новое измерение этой вселенной. Проект "Другие миры: Приключение во вселенной "Очень странных дел"" (Other Worlds: A Stranger Things Adventure) переносит нас в 1950-е годы, знакомя с новыми героями и при этом сохраняя всю искренность, таинственность и зрелищность оригинального сериала".

Кейт Трефри добавила: "Братья Дафферы дали мне первую оплачиваемую работу в Голливуде — с тех пор это стало для меня настоящей радостью, похожей на какой-то невероятный лихорадочный сон. Теперь для меня огромная честь и привилегия — воплощать в жизнь эту новую главу "Очень странных дел" вместе с ними и нашим удивительным режиссером Джо Райтом. Благодаря поддержке Netflix и компании 21 Laps мы получили невероятное удовольствие, вернувшись к атмосфере ужаса, чудес и тайн оригинального сериала и одновременно рассказывая совершенно новую историю. Надеемся, она поразит вас до глубины души и вновь разобьет вам сердца".

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В состав исполнительных продюсеров вошли братья Дафферы (через компанию Upside Down Pictures), Шон Леви и его компания 21 Laps, а также Пол Дихтер, Шелли Милз, Андреа Сперлинг и Павлина Хатупис.

Премьера сериала "Очень странные дела" состоялась в 2016 году; проект стал самым успешным шоу Netflix, собрав 1,2 миллиарда просмотров по всему миру за первые четыре сезона. Финал сериала вышел на экраны ранее в этом году.

Антонина Туманова

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