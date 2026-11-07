Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину

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Компанія Tesla запровадить додаткову виробничу зміну, щоб спробувати виконати наявні замовлення на пікапи Cybertruck до того, як наступного року виробничу лінію буде демонтовано для запланованого розширення випуску Cybercab. Про це повідомив генеральний директор компанії Ілон Маск, передає УНН із посиланням на Reuters.

"Наразі кількість замовлень на Cybertruck значно перевищує обсяги, які Tesla встигне виробити до демонтажу лінії — що заплановано на червень-липень наступного року — задля розширення виробництва Cybercab", — написав Маск у соцмережі X.

"Ми додамо ще одну зміну, щоб спробувати вчасно виконати всі замовлення", — додав він.

Tesla зупинить виробництво Cybertruck у Техасі - Маск озвучив термін

Ця заява пролунала наступного дня після того, як Маск повідомив, що Tesla скорочуватиме виробництво Cybertruck на своєму заводі в Техасі, перенаправляючи ресурси на Cybercab — двомісне роботизоване таксі, яке, за задумом Маска, має стати ключовим елементом амбіцій компанії у сфері автономного транспорту.

Додамо

Cybercab — одна з головних ставок Маска в його прагненні перетворити Tesla з автовиробника на компанію, що спеціалізується на штучному інтелекті та робототехніці.

Поставки Cybertruck клієнтам розпочалися наприкінці 2023 року, проте модель не виправдала початкових очікувань Маска. За даними Kelley Blue Book, продажі в США минулого року склали близько 20 000 одиниць (порівняно з майже 39 000 у 2024 році), що значно менше за початковий прогноз Маска — 250 000 проданих автомобілів на рік.

Крім того, з моменту виходу на ринок цей пікап із кузовом із нержавіючої сталі неодноразово ставав об'єктом відкликань через проблеми з якістю, а його нестандартний дизайн обмежив перспективи продажів на закордонних ринках, зокрема в Європі.