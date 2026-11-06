Tesla зупинить виробництво Cybertruck у Техасі - Маск озвучив термін

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У п'ятницю генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія припинить виробництво Cybertruck на своєму заводі в Техасі приблизно в середині 2027 року. Це рішення ухвалено після років стабільно слабких продажів цієї футуристичної моделі, яку свого часу позиціонували як конкурента традиційним пікапам, передає УНН із посиланням на Reuters.

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У дописі в соцмережі X Маск зазначив, що згортання виробництва Cybertruck дозволить компанії збільшити випуск нової моделі — Cybercab. Цей автомобіль, за задумом мільярдера, має стати ключовим елементом амбіцій Tesla у сфері роботизованих таксі (роботасі).

Ця новина з'явилася наприкінці вкрай невдалого для Маска тижня: його рекордні політичні витрати — майже пів мільярда доларів — не принесли очікуваного результату на проміжних виборах у США, що відбулися у вівторок. Більшість кандидатів від Республіканської партії, яких він підтримував, програли перегони.

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Загалом, за цей тиждень ринкова капіталізація компаній, що належать Маску, скоротилася більш ніж на 370 мільярдів доларів.

Наразі незрозуміло, чи буде виробництво Cybertruck перенесено на інший майданчик, чи його буде повністю припинено. Завод Tesla в Остіні — єдине відоме підприємство компанії, обладнане для виготовлення спеціалізованих компонентів для цієї важкої, кутастої моделі.

Відповідаючи користувачеві в X, Маск назвав Cybertruck "найкращим автомобілем, який коли-небудь створювала Tesla", а припинення його виробництва — "кінцем епохи".

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Компанія Tesla не відповіла оперативно на запит агентства Reuters про коментар, надісланий поза межами робочого часу.

Американський виробник електромобілів почав постачати Cybertruck клієнтам наприкінці 2023 року. За даними платформи Kelley Blue Book, що спеціалізується на автомобільній індустрії, минулого року в США було продано лише 20 237 одиниць Cybertruck (показник за 2024 рік — 38 965 одиниць, що свідчить про падіння на 48%). На початку виробництва у 2023 році Маск прогнозував річний обсяг продажів на рівні 250 000 автомобілів.

"Немає сенсу продовжувати виробництво, якщо цільові показники не досягаються, — зазначив колишній генеральний директор Aston Martin Енді Палмер. — Будь-який розсудливий фахівець в автомобільній галузі сказав би те саме". "Безперечно, у балансі Tesla це буде лише незначна величина — на рівні похибки при округленні, — проте статистика говорить сама за себе".

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Згідно з документами, поданими для первинного публічного розміщення акцій (IPO), компанія SpaceX Ілона Маска була одним із найбільших замовників цієї моделі минулого року: у 2025 році вона придбала у Tesla пікапи Cybertruck на суму 131 мільйон доларів за офіційною ціною.