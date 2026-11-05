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SpaceX і Tesla нарощують збитки на тлі перемоги демократів - які ще труднощі можуть чекати на Маска

Київ • УНН

 • 134 перегляди

Акції Tesla впали на 11%, SpaceX — майже на 9% через побоювання щодо мораторіїв на ЦОД і посилення контролю над бізнесом Маска.

SpaceX і Tesla нарощують збитки на тлі перемоги демократів - які ще труднощі можуть чекати на Маска
Фото: REUTERS/Brendan McDermid

У четвер акції компаній Ілона Маска — SpaceX і Tesla — різко впали, продовживши тенденцію до зниження, що спостерігалася на попередніх торгах. Інвестори занепокоєні тим, що перемога демократів на проміжних виборах у США може сповільнити розбудову центрів обробки даних, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Компанія SpaceX, яка активно залучається до розвитку інфраструктури для штучного інтелекту (ШІ), базується в Техасі — так само, як і Tesla. У вівторок у цьому штаті демократи здобули перемогу на виборах до Сенату, а також на посади губернатора та генерального прокурора. Варто зазначити, що Маск витратив значні кошти на підтримку республіканців під час цих виборів.

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Масовий розпродаж акцій також відображає побоювання, що успіх демократів може призвести до посилення контролю над бізнесом Маска.

Загалом, цього тижня ринкова капіталізація компаній Маска може скоротитися більш ніж на 380 мільярдів доларів. У четвер акції Tesla впали більш ніж на 11%, а акції SpaceX — майже на 9%.

У цьому штаті питання центрів обробки даних стало предметом гострих політичних суперечок. SpaceX дедалі більше орієнтується на обчислювальні потужності для ШІ як джерело доходу: понад половину виторгу компанії в третьому кварталі забезпечила оренда таких потужностей.

Аналітики Goldman Sachs цього тижня припустили, що перемоги демократів на рівні штату та місцевому рівні можуть призвести до запровадження короткострокових мораторіїв на будівництво ЦОД. Це потенційно може торкнутися близько 45% запланованих проєктів із розширення потужностей центрів обробки даних у США.

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Tesla також залучена до цього процесу: її енергетичний підрозділ пропонує операторам ЦОД системи зберігання енергії.

У жовтні Маск оголосив про плани створення Terafab — спільного комплексу Tesla та SpaceX у Техасі, призначеного для виробництва мікрочипів; вартість проєкту може сягнути 119 мільярдів доларів.

За словами аналітиків, результати проміжних виборів також можуть ускладнити потенційне злиття цих двох компаній. "Ми вважаємо, що злиття SpaceX і Tesla можливе, проте, з огляду на нову політичну ситуацію у Вашингтоні та Техасі, шлях до його реалізації у 2027 році буде значно складнішим через регуляторні перепони", — зазначив Ден Айвз, партнер і старший керуючий директор компанії Yorkville Ives & Co.

Минулого місяця, під час конференц-дзвінка, присвяченого фінансовим результатам SpaceX за третій квартал, Ілон Маск заявив, що об’єднання з Tesla було б "хорошою ідеєю", а спеціальні комітети обох компаній наразі розглядають можливість такої угоди.

Антоніна Туманова

ЕкономікаСвіт
ШІ (штучний інтелект)
Вибори в США
Tesla Inc
SpaceX
Reuters
Техас
Ілон Маск
Сполучені Штати Америки