Nasdaq 100 ризикує втратити майже 2 трильйони доларів - чого побоюються інвестори після перемоги демократів

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У четвер індекс Nasdaq 100 опинився під загрозою втрати 1,8 трильйона доларів ринкової вартості: інвестори побоюються, що переконлива перемога демократів на проміжних виборах може загальмувати розширення інфраструктури для штучного інтелекту (ШІ), передає УНН із посиланням на Reuters.

Цей обвал став різким розворотом порівняно з досить стриманою реакцією ринку напередодні. Тоді індекс, до складу якого входять провідні технологічні компанії, демонстрував зростання на тлі сподівань, що завершення передвиборчої невизначеності покращить загальні настрої.

"Зараз Волл-стріт конче потребує позитивних новин, пов’язаних зі штучним інтелектом, — зазначає Метью Таттл, засновник і генеральний директор Tuttle Capital Management. — На нас, імовірно, чекають два роки застою: розділена влада, гостре політичне протистояння та мінімум ухвалених рішень".

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Акції виробників напівпровідників і компаній, що розвивають хмарні технології — секторів, які забезпечили значну частину ринкового зростання останнім часом, — падають другий день поспіль. Інвестори побоюються, що будівництво центрів обробки даних (ЦОД), яке оцінюється в мільярди доларів, може зіткнутися із затримками.

Індекс Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) впав на 8,4%, досягнувши найнижчого рівня за понад шість місяців. Найбільший внесок у це падіння зробили такі "важковаговики" ринку, як Nvidia (NVDA.O) та Broadcom (AVGO.O).

Акції так званих "гіперскейлерів" (великих хмарних провайдерів) також пішли вниз. У середу вони ще трималися, оскільки дехто сподівався, що уповільнення будівництва ЦОД допоможе стримати величезні витрати технологічних гігантів на ШІ. Проте в четвер акції Amazon.com (AMZN.O) впали на 2,5%, а Alphabet (GOOGL.O) — на 1,4%.

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Видання зауважує, що ці втрати свідчать про те, що інвестори починають враховувати ризики: політичний глухий кут і посилення контролю над створенням центрів обробки даних можуть загальмувати один із ключових рушіїв зростання на Волл-стріт.

За оцінками аналітиків UBS, близько 30% запланованих на 2028 рік нових потужностей центрів обробки даних у США можуть опинитися під загрозою через можливі паузи в будівництві. Це підкреслює серйозні ризики для галузі, зростання якої безпосередньо залежить від швидкого зведення нових об'єктів. Політична нестабільність негативно впливає на сектор штучного інтелекту — сферу, яка й без того останніми тижнями трималася на хиткому ґрунті через побоювання щодо величезних коштів, які вкладаються в цю технологію.

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