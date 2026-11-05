Apple скорочує ліміти витрат співробітників на використання ШІ - Bloomberg

Компанія Apple Inc. скорочує бюджети співробітників на використання штучного інтелекту у межах зусиль зі скорочення витрат, одночасно прагнучи поставити ШІ у центр своєї діяльності. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Минулого місяця Apple без розголосу знизила щоденний ліміт витрат для деяких інженерів, які використовують моделі ШІ, з 300 до 200 доларів, за словами джерел, знайомих із ситуацією. Тепер компанія планує подальші скорочення для деяких інженерних команд, потенційно зменшивши їхні щоденні ліміти до 100 доларів, повідомили джерела.

Ці зміни наголошують на складності балансу, з яким стикається Apple, намагаючись скоротити витрати і одночасно заохочуючи співробітників до більш глибокого впровадження ШІ у свою повсякденну роботу. Компанія прагне модернізувати свої інженерні процеси та інші внутрішні операції за допомогою ШІ, одночасно посилюючи обмеження на те, скільки співробітники можуть витратити на використання цієї технології.

Багато груп за межами інженерного відділу вже стикаються із щоденним лімітом у 100 доларів, але Apple розглядає можливість зниження цього ліміту до 25 доларів для деяких команд, повідомили джерела. Співробітники, яким потрібні вищі витрати для виконання своїх обов'язків, зможуть зробити запит на винятки до вищого керівництва.

Бюджети покривають токени - одиниці тексту та інші дані, що обробляються моделями ШІ під час обробки запитів. Постачальники послуг ШІ зазвичай стягують плату залежно від обсягу споживаних токенів, при цьому більш просунуті моделі, як правило, коштують дорожче. Складні завдання, такі як написання та налагодження програмного коду, можуть споживати велику кількість токенів.

Обмеження відображають більш широке зрушення в технологічній індустрії, де компанії, які спочатку заохочували широке експериментування з ШІ, дедалі частіше аналізують витрати. Завдання полягає в тому, щоб визначити, скільки витрат можна скоротити, не підриваючи при цьому підвищення ефективності, яке спонукало компанії впровадити цю технологію.

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Реакція на зміни всередині компанії неоднозначна. Деякі співробітники кажуть, що лише деякі використовували свої повні денні ліміти в 300 доларів, що робило попередні обмеження надмірними. Інші вбачають у скороченнях ознаку більш масштабного скорочення витрат, що посилює побоювання щодо можливих звільнень.

Уже зараз деякі підрозділи Apple найняли сторонніх консультантів для оцінки своєї ефективності та операційної діяльності, що посилює занепокоєння співробітників щодо можливих реструктуризацій у майбутньому. Новий генеральний директор Джон Тернус підштовхує компанію до більш швидкої та ефективної роботи з меншою кількістю управлінських рівнів, повідомляє Bloomberg News.

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