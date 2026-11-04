Canva скорочує штат: гігант дизайну взявся за масштабну реструктуризацію

Canva скорочує або переводить понад 1200 співробітників, що становить 22% від її штату по всьому світу, у межах масштабної реструктуризації, яка включає звільнення персоналу, який брав участь у створенні австралійської платформи для дизайну. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

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Ці зміни відображають тенденцію в технологічному секторі, де компанії-розробники програмного забезпечення виборюють збереження конкурентоспроможності з більш дешевими конкурентами, які використовують штучний інтелект, і одночасно активно впроваджують власні інструменти ШІ, зазначає видання.

Генеральний директор Canva Мелані Перкінс заявила в електронному листі співробітникам у середу, 4 листопада, що реструктуризація "безперечно, є найважчим моментом за нашу тринадцятирічну історію".

"Для деяких це означатиме зміну їхніх ролей чи прохання про переведення до централізованих офісів, - сказала вона. - На жаль, це також означатиме прощання з колегами та друзями, які допомогли побудувати Canva такою, якою вона є сьогодні".

За даними компанії, реструктуризація торкнеться 1271 людини, на тлі того, як вона спрямована на "спрощення рівнів" та "об'єднання більшої кількості команд для роботи в очному режимі".

"Ми розуміємо, що переїзд - це важливе рішення для тих, хто має його прийняти, і ми прагнемо зробити цей процес максимально плавним, надаючи всебічну підтримку", - сказала Перкінс, не уточнивши точну кількість співробітників, які звільняються.

Ті, хто звільняється з Canva, отримають як мінімум шість місяців заробітної плати і збережуть медичне страхування ще на 12 місяців у країнах, де працівники отримують таку пільгу. Вони також можуть зберегти свої ноутбуки.

Ті, хто звільняється, також можуть подати заявку на гранти обсягом 10 000 доларів США для відкриття власного бізнесу.

Компанія, що займається графічним дизайном, є одним із найуспішніших стартапів Австралії і давно розглядається як кандидат на велике розміщення акцій на Nasdaq.

Але тепер це посилило хвилю реструктуризації в технологічному секторі, яка включає скорочення 1600 робочих місць в компанії Atlassian, а також звільнення в компанії Block, власника Afterpay, і в WiseTech Global, ще однієї компанії-розробника програмного забезпечення.

Хоча усталені компанії-розробники програмного забезпечення відкинули загрозу SaaS-апокаліпсису — терміну, який використовується для опису ідеї про те, що штучний інтелект стане настільки розвиненим, що спеціалізоване програмне забезпечення застаріє, — багато хто з них у відповідь переглянув свої бізнес-моделі або активно впровадив інструменти ШІ.

На відміну від Atlassian, Block та WiseTech, Canva не згадала ШІ у своєму оголошенні про реструктуризацію.

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