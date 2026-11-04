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Canva сокращает штат: гигант в сфере дизайна приступил к масштабной реструктуризации

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Canva сокращает или переводит на другие должности 1271 сотрудника, то есть 22% штата, в ходе глобальной реструктуризации. Компания обещает выплаты и поддержку.

Canva сокращает штат: гигант в сфере дизайна приступил к масштабной реструктуризации

Canva сокращает или переводит более 1200 сотрудников, что составляет 22% её штата по всему миру, в рамках масштабной реструктуризации, которая включает увольнение персонала, участвовавшего в создании австралийской платформы для дизайна. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.

Детали

Эти изменения отражают тенденцию в технологическом секторе, где компании — разработчики программного обеспечения пытаются сохранить конкурентоспособность по сравнению с более дешёвыми конкурентами, использующими искусственный интеллект, и одновременно активно внедряют собственные инструменты ИИ, отмечает издание.

Генеральный директор Canva Мелани Перкинс заявила в электронном письме сотрудникам в среду, 4 ноября, что реструктуризация "безусловно, является самым тяжёлым моментом за нашу тринадцатилетнюю историю".

"Для некоторых это будет означать изменение их ролей или просьбу о переводе в централизованные офисы, — сказала она. — К сожалению, это также будет означать прощание с коллегами и друзьями, которые помогли создать Canva такой, какая она есть сегодня".

По данным компании, реструктуризация затронет 1271 человека на фоне её стремления к "упрощению уровней" и "объединению большего числа команд для работы в очном режиме".

"Мы понимаем, что переезд — это важное решение для тех, кому его предстоит принять, и стремимся сделать этот процесс максимально плавным, предоставляя всестороннюю поддержку", — сказала Перкинс, не уточнив точное количество увольняемых сотрудников.

Те, кто увольняется из Canva, получат как минимум шесть месяцев заработной платы и сохранят медицинскую страховку ещё на 12 месяцев в странах, где сотрудники получают такую льготу. Они также могут сохранить свои ноутбуки.

Увольняющиеся также могут подать заявку на гранты в размере 10 000 долларов США для открытия собственного бизнеса.

Компания, занимающаяся графическим дизайном, является одним из самых успешных стартапов Австралии и давно рассматривается как кандидат на крупное размещение акций на Nasdaq.

Но теперь это усилило волну реструктуризации в технологическом секторе, которая включает сокращение 1600 рабочих мест в компании Atlassian, а также увольнения в компании Block, владельце Afterpay, и в WiseTech Global, ещё одной компании — разработчике программного обеспечения.

Хотя состоявшиеся компании — разработчики программного обеспечения отвергли угрозу SaaS-апокалипсиса — термин, используемый для описания идеи о том, что искусственный интеллект станет настолько развитым, что специализированное программное обеспечение устареет, — многие из них в ответ пересмотрели свои бизнес-модели или активно внедрили инструменты ИИ.

В отличие от Atlassian, Block и WiseTech, Canva не упомянула ИИ в своём объявлении о реструктуризации.

ИИ-гигант OpenAI провёл серию увольнений за нарушения с "конфиденциальными данными"02.10.26, 12:22 • 5646 просмотров

Юлия Шрамко

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ИИ (искусственный интеллект)
Nasdaq
Австралия