Canva сокращает штат: гигант в сфере дизайна приступил к масштабной реструктуризации
Киев • УНН
Canva сокращает или переводит на другие должности 1271 сотрудника, то есть 22% штата, в ходе глобальной реструктуризации. Компания обещает выплаты и поддержку.
Canva сокращает или переводит более 1200 сотрудников, что составляет 22% её штата по всему миру, в рамках масштабной реструктуризации, которая включает увольнение персонала, участвовавшего в создании австралийской платформы для дизайна. Об этом УНН пишет со ссылкой на The Guardian.
Детали
Эти изменения отражают тенденцию в технологическом секторе, где компании — разработчики программного обеспечения пытаются сохранить конкурентоспособность по сравнению с более дешёвыми конкурентами, использующими искусственный интеллект, и одновременно активно внедряют собственные инструменты ИИ, отмечает издание.
Генеральный директор Canva Мелани Перкинс заявила в электронном письме сотрудникам в среду, 4 ноября, что реструктуризация "безусловно, является самым тяжёлым моментом за нашу тринадцатилетнюю историю".
"Для некоторых это будет означать изменение их ролей или просьбу о переводе в централизованные офисы, — сказала она. — К сожалению, это также будет означать прощание с коллегами и друзьями, которые помогли создать Canva такой, какая она есть сегодня".
По данным компании, реструктуризация затронет 1271 человека на фоне её стремления к "упрощению уровней" и "объединению большего числа команд для работы в очном режиме".
"Мы понимаем, что переезд — это важное решение для тех, кому его предстоит принять, и стремимся сделать этот процесс максимально плавным, предоставляя всестороннюю поддержку", — сказала Перкинс, не уточнив точное количество увольняемых сотрудников.
Те, кто увольняется из Canva, получат как минимум шесть месяцев заработной платы и сохранят медицинскую страховку ещё на 12 месяцев в странах, где сотрудники получают такую льготу. Они также могут сохранить свои ноутбуки.
Увольняющиеся также могут подать заявку на гранты в размере 10 000 долларов США для открытия собственного бизнеса.
Компания, занимающаяся графическим дизайном, является одним из самых успешных стартапов Австралии и давно рассматривается как кандидат на крупное размещение акций на Nasdaq.
Но теперь это усилило волну реструктуризации в технологическом секторе, которая включает сокращение 1600 рабочих мест в компании Atlassian, а также увольнения в компании Block, владельце Afterpay, и в WiseTech Global, ещё одной компании — разработчике программного обеспечения.
Хотя состоявшиеся компании — разработчики программного обеспечения отвергли угрозу SaaS-апокалипсиса — термин, используемый для описания идеи о том, что искусственный интеллект станет настолько развитым, что специализированное программное обеспечение устареет, — многие из них в ответ пересмотрели свои бизнес-модели или активно внедрили инструменты ИИ.
В отличие от Atlassian, Block и WiseTech, Canva не упомянула ИИ в своём объявлении о реструктуризации.
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