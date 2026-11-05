Apple сокращает лимиты расходов сотрудников на использование ИИ — Bloomberg

Компания Apple Inc. сокращает бюджеты сотрудников на использование искусственного интеллекта в рамках усилий по сокращению расходов, одновременно стремясь поставить ИИ в центр своей деятельности. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

В прошлом месяце Apple без огласки снизила ежедневный лимит расходов для некоторых инженеров, использующих модели ИИ, с 300 до 200 долларов, по словам источников, знакомых с ситуацией. Теперь компания планирует дальнейшие сокращения для некоторых инженерных команд, потенциально снизив их ежедневные лимиты до 100 долларов, сообщили источники.

Эти изменения подчеркивают сложность баланса, с которым сталкивается Apple, пытаясь сократить расходы и одновременно поощряя сотрудников к более глубокому внедрению ИИ в повседневную работу. Компания стремится модернизировать свои инженерные процессы и другие внутренние операции с помощью ИИ, одновременно ужесточая ограничения на то, сколько сотрудники могут тратить на использование этой технологии.

Многие группы за пределами инженерного отдела уже сталкиваются с ежедневным лимитом в 100 долларов, но Apple рассматривает возможность снижения этого лимита до 25 долларов для некоторых команд, сообщили источники. Сотрудники, которым нужны более высокие расходы для выполнения своих обязанностей, смогут запросить исключения у высшего руководства.

Бюджеты покрывают токены — единицы текста и другие данные, обрабатываемые моделями ИИ при обработке запросов. Поставщики услуг ИИ обычно взимают плату в зависимости от объема потребленных токенов, при этом более продвинутые модели, как правило, стоят дороже. Сложные задачи, такие как написание и отладка программного кода, могут потреблять большое количество токенов.

Ограничения отражают более широкий сдвиг в технологической отрасли, где компании, первоначально поощрявшие широкое экспериментирование с ИИ, все чаще анализируют расходы. Задача заключается в том, чтобы определить, сколько расходов можно сократить, не подрывая при этом повышение эффективности, которое побудило компании внедрить эту технологию.

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Реакция на изменения внутри компании неоднозначна. Некоторые сотрудники говорят, что лишь немногие использовали свои полные дневные лимиты в 300 долларов, что делало прежние ограничения избыточными. Другие видят в сокращениях признак более масштабного сокращения расходов, усиливающего опасения по поводу возможных увольнений.

Уже сейчас некоторые подразделения Apple наняли сторонних консультантов для оценки своей эффективности и операционной деятельности, что усиливает обеспокоенность сотрудников возможными реструктуризациями в будущем. Новый генеральный директор Джон Тернус подталкивает компанию к более быстрой и эффективной работе с меньшим количеством управленческих уровней, сообщает Bloomberg News.

Фактическая экономия от сокращений остается неясной, особенно учитывая, что некоторые сотрудники не приближались к своим прежним лимитам. Воздействие может стать более заметным, если Apple продолжит дальнейшие сокращения, что потенциально заставит более активных пользователей искать исключения для сохранения доступа к инструментам, на которые они полагаются.

Тем временем общие расходы Apple выросли. На этой неделе компания заявила, что расходы на исследования и разработки выросли на 32% в 2026 финансовом году из-за роста затрат на инфраструктуру и искусственный интеллект. Операционные расходы компании выросли на 22% до общей суммы в 75,5 миллиарда долларов, или 16% от общего чистого объема продаж.

Сотрудники Apple имеют доступ к ряду услуг искусственного интеллекта, включая Claude от Anthropic PBC, ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google. Некоторым командам предписывают использовать менее дорогие модели или полагаться на модели искусственного интеллекта, работающие локально на устройствах.

Ситуация в отрасли

Apple — не единственная компания, стремящаяся контролировать расходы на искусственный интеллект. Microsoft Corp. также ужесточила внутренние лимиты расходов на искусственный интеллект, а Tesla Inc. ввела еженедельный лимит расходов сотрудников на искусственный интеллект в размере 200 долларов. Тем временем Uber Technologies Inc. ограничила использование индивидуальных инструментов кодирования с помощью искусственного интеллекта суммой в 1500 долларов в месяц. А Meta Platforms Inc. ввела бюджеты на токены и поощряла сотрудников переходить на инструменты искусственного интеллекта, разработанные внутри компании.