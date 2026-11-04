Акції Tesla і SpaceX Маска впали на тлі здобуття демократами контролю над Конгресом

Акції компаній Ілона Маска Tesla Inc. та Space Exploration Technologies Corp. впали напередодні відкриття американського фондового ринку в середу, 4 листопада, на тлі того, як демократи здобули контроль над Конгресом США, що загострило занепокоєння інвесторів щодо майбутнього ключових активів республіканського мегадонора. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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Акції Tesla впали приблизно на 5% на передринкових торгах, тоді як SpaceX впала на 6,9% "після того, як став зрозумілим масштаб докорів президенту Дональду Трампу та його партії", пише видання. Це можна порівняти з невеликим зростанням ф'ючерсів на індекси S&P 500 та Nasdaq 100.

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Як зазначає видання, "мало хто з генеральних директорів так тісно пов'язаний з президентом, як Маск, найбагатша людина у світі, який вклав майже 450 мільйонів доларів у скарбницю Республіканської партії та закликав своїх 240 мільйонів послідовників голосувати проти демократів".

Для інвесторів у Tesla або SpaceX так звана "блакитна хвиля", як оглядачі називають здобуток демократів, на проміжних виборах стане подвійним ударом, пише видання. Це, як зауважує видання, підігріє занепокоєння щодо жорсткішого регулювання штучного інтелекту, а також створить більше невизначеності щодо потенційного злиття виробника електромобілів та гіганта у сфері ракетобудування, штучного інтелекту та супутників.

"Гадаю, мої космічні лазери, що втручаються у вибори, цього разу не спрацювали, - написав Маск у жартівливому пості у X. - Центри обробки даних у космосі зараз виглядають досить привабливо".

"Напередодні проміжних виборів ризик того, що Маск та його бізнес опинилися на межі кількох суперечливих питань, був особливо гострим: Tesla та SpaceX вириваються вперед у гонці штучного інтелекту, їхнє потенційне мегазлиття викликає регуляторні питання, а доступ до військової версії супутникового сервісу Starlink став точкою напруженості між США, Україною та росією", - ідеться у публікації.

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SpaceX, яка увійшла до лав найцінніших компаній світу, коли стала публічною на початку цього року, заробляє мільярди доларів завдяки державним контрактам США. Акції компанії значною мірою топчуться на місці з моменту первинного публічного розміщення акцій у червні, утримуючи ринкову оцінку в 1,9 трильйона доларів.

Акції Tesla зросли на 34% з кінця липня, коли досягли найнижчого рівня, на тлі оптимізму інвесторів щодо проєктів штучного інтелекту та потенційного об'єднання зі SpaceX.

Напередодні голосування спостерігачі за ринком попереджали, що домінування демократів на виборах може посилити здатність партії контролювати дії Маска та перешкодити очікуваному об'єднанню.

Хоча Конгрес не може самотужки знищити угоду, демократи, які мають великі можливості, можуть її уповільнити, сказав Вікрам Рай з First New York.

"Обидві ці акції мають великий ризик, якщо ми отримаємо блакитну хвилю", – сказав Рай Bloomberg в інтерв'ю минулого тижня.

Маск вже зважив важливість політичної ситуації в США; за словами людей, знайомих з цим питанням, існує прагнення оголосити про угоду між Tesla та SpaceX до першої половини наступного року, щоб її можна було закрити, поки Трамп перебуває при владі, повідомляє Bloomberg.

Здобутки демократів у Техасі по всьому штату завдали особливого удару Маску, який розмістив там Tesla та SpaceX та об'єднався з політиками-республіканцями, пише видання.

Акції Tesla та SpaceX зазнали тиску в середу на початку дня, "головним чином тому, що в Техасі з'явився новий сенатор-демократ, і в цьому штаті розташовані штаб-квартири та багато об'єктів як Tesla, так і SpaceX, включаючи центр обробки даних Colossus 3", написав у примітці інвестиційний директор AJ Bell Расс Молд.

Акції компаній Маска в минулому виявилися чутливими до результатів виборів. Після переобрання Трампа у 2024 році акції Tesla зросли більш ніж на 90% за трохи більше ніж місяць. Однак зростання зійшло нанівець, на тлі того, як відносини Маска з Трампом погіршилися, а інвестори втомилися від побічної діяльності Маска в Департаменті ефективності уряду (Department of Government Efficiency).

Щодо акцій, то тут все ще існує багато невизначеності. Злиття залишається на стадії дослідження; Tesla та SpaceX витрачають мільярди доларів на розробку продуктів; а плани щодо роботаксі, роботів та марсіанських колоній залишаються на роки від підтримки звітів про прибутки компаній, вказує видання.

"Напередодні виборів наративи та емоції є важливими факторами, але щойно вони залишаються позаду, фундаментальні фактори та реальність беруть на себе контроль", – сказав головний стратег Nationwide Funds Group Марк Гакетт.

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