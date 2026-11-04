Акции Tesla и SpaceX Маска упали на фоне установления демократами контроля над Конгрессом

Акции компаний Илона Маска Tesla Inc. и Space Exploration Technologies Corp. упали перед открытием американского фондового рынка в среду, 4 ноября, на фоне того, как демократы установили контроль над Конгрессом США, что усилило обеспокоенность инвесторов относительно будущего ключевых активов республиканского мегадонора. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Акции Tesla упали примерно на 5% на предварительных торгах, тогда как SpaceX упала на 6,9% "после того, как стал понятен масштаб упреков президенту Дональду Трампу и его партии", пишет издание. Это можно сравнить с небольшим ростом фьючерсов на индексы S&P 500 и Nasdaq 100.

Демократы получают контроль над Конгрессом, нанеся удар по Трампу

Как отмечает издание, "мало кто из генеральных директоров так тесно связан с президентом, как Маск, богатейший человек в мире, который вложил почти 450 миллионов долларов в казну Республиканской партии и призвал своих 240 миллионов подписчиков голосовать против демократов".

Для инвесторов в Tesla или SpaceX так называемая "синяя волна", как обозреватели называют успех демократов на промежуточных выборах, станет двойным ударом, пишет издание. Это, как отмечает издание, усилит обеспокоенность по поводу более жесткого регулирования искусственного интеллекта, а также создаст еще больше неопределенности относительно потенциального слияния производителя электромобилей и гиганта в сфере ракетостроения, искусственного интеллекта и спутников.

"Думаю, мои космические лазеры, вмешивающиеся в выборы, в этот раз не сработали, — написал Маск в шутливом посте в X. — Центры обработки данных в космосе сейчас выглядят довольно привлекательно".

"Накануне промежуточных выборов риск того, что Маск и его бизнес оказались в центре нескольких спорных вопросов, был особенно острым: Tesla и SpaceX вырываются вперед в гонке искусственного интеллекта, их потенциальное мегаслияние вызывает регуляторные вопросы, а доступ к военной версии спутникового сервиса Starlink стал точкой напряженности между США, Украиной и россией", — говорится в публикации.

Маск заявил о рассмотрении слияния Tesla и SpaceX

SpaceX, которая вошла в число самых ценных компаний мира, когда стала публичной в начале этого года, зарабатывает миллиарды долларов благодаря государственным контрактам США. Акции компании в значительной степени топчутся на месте с момента первичного публичного размещения акций в июне, удерживая рыночную оценку на уровне 1,9 триллиона долларов.

Акции Tesla выросли на 34% с конца июля, когда достигли самого низкого уровня, на фоне оптимизма инвесторов относительно проектов в сфере искусственного интеллекта и потенциального объединения со SpaceX.

Накануне голосования наблюдатели за рынком предупреждали, что доминирование демократов на выборах может усилить способность партии контролировать действия Маска и помешать ожидаемому объединению.

Хотя Конгресс не может самостоятельно сорвать сделку, демократы, располагающие значительными возможностями, могут ее замедлить, сказал Викрам Рай из First New York.

"Обе эти акции несут большой риск, если мы получим синюю волну", — сказал Рай Bloomberg в интервью на прошлой неделе.

Маск уже оценил важность политической ситуации в США; по словам людей, знакомых с этим вопросом, существует стремление объявить о сделке между Tesla и SpaceX до первой половины следующего года, чтобы ее можно было закрыть, пока Трамп находится у власти, сообщает Bloomberg.

Успехи демократов по всему штату Техас нанесли особенно сильный удар по Маску, который разместил там Tesla и SpaceX и объединился с политиками-республиканцами, пишет издание.

Акции Tesla и SpaceX оказались под давлением в среду в начале дня, "главным образом потому, что в Техасе появился новый сенатор-демократ, а в этом штате расположены штаб-квартиры и многие объекты как Tesla, так и SpaceX, включая центр обработки данных Colossus 3", написал в примечании инвестиционный директор AJ Bell Расс Молд.

Акции компаний Маска в прошлом оказались чувствительными к результатам выборов. После переизбрания Трампа в 2024 году акции Tesla выросли более чем на 90% чуть более чем за месяц. Однако рост сошёл на нет на фоне ухудшения отношений Маска с Трампом, а также того, что инвесторы устали от побочной деятельности Маска в Департаменте эффективности правительства (Department of Government Efficiency).

Что касается акций, то здесь по-прежнему сохраняется много неопределённости. Слияние остаётся на стадии изучения; Tesla и SpaceX тратят миллиарды долларов на разработку продуктов; а планы по созданию роботакси, роботов и марсианских колоний по-прежнему находятся в нескольких годах от того, чтобы начать отражаться в отчётах компаний о прибыли, указывает издание.

"Накануне выборов нарративы и эмоции являются важными факторами, но как только они остаются позади, фундаментальные факторы и реальность берут верх", — сказал главный стратег Nationwide Funds Group Марк Хакетт.

Politico: среди "главных неудачников" выборов в США оказался Илон Маск