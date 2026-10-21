Маск заявил о рассмотрении слияния Tesla и SpaceX

Илон Маск заявил, что ему нравится идея слияния Tesla и SpaceX, двух его самых известных компаний, и что она активно рассматривается. Об этом УНН пишет со ссылкой на BBC.

Детали

"Думаю ли я, что это будет хорошей идеей? Да", – сказал Маск во время разговора с финансовыми аналитиками о квартальных бизнес-результатах SpaceX во вторник, 20 октября.

Хотя Маск отметил, что не следует наверняка предполагать такое слияние и что для этого понадобится поддержка акционеров, он сказал, что в обеих компаниях были сформированы специальные комитеты для изучения этого шага.

"Специальные комитеты не достигли соглашения об условиях какой-либо сделки, и нет никаких гарантий, что они это сделают, – добавил Маск. – Но я считаю, что слияние имеет много преимуществ и многого можно достичь".

Поскольку Tesla оценивается примерно в 1,5 триллиона долларов, а SpaceX – в 2 триллиона долларов, объединение двух компаний станет одним из крупнейших слияний в истории.

Акции SpaceX выросли на 8% после закрытия торгов.

Компания, которая строит космические ракеты и интернет-спутники Starlink, сейчас расширяется, предлагая облачные вычислительные мощности другим технологическим компаниям, таким как Anthropic и Google.

Это направление бизнеса стало самой прибыльной частью SpaceX, принесшей 7,5 млрд долларов, согласно последним квартальным результатам. Starlink также зафиксировал доход в размере 5,2 млрд долларов.

Однако SpaceX в целом не является прибыльной и потеряла 1,1 млрд долларов с начала года.

Акции Tesla, которая опубликует собственные квартальные результаты в среду, выросли на 2% после незначительного снижения в течение нескольких недель.

За последний год Маск начал объединять больше своих различных компаний под меньшим количеством флагов. Прежде чем SpaceX стала публичной в начале этого года, она приобрела xAI и X, платформу, ранее известную как Twitter, обе из которых принадлежали Маску.

Недавний запуск Terafab, совместного проекта Tesla и SpaceX по производству компьютерных чипов, стал еще одним сигналом того, что Маск считает свои компании потенциально более эффективными при совместной работе, отмечает издание.

Во вторник Маск заявил, что полное слияние двух компаний имело бы смысл для работы, которую каждая из них выполняет в сфере чипов, искусственного интеллекта, программного обеспечения и т. д.

Маск, который стал первым в мире триллионером на бумаге после дебюта SpaceX на фондовом рынке в начале этого года, сказал, что не входит ни в один из специальных комитетов, рассматривающих мегаслияние.

Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером

Он назвал себя "конфликтующей стороной" как главного исполнительного директора Tesla и SpaceX.

Даже комментируя возможность слияния двух компаний, Маск сравнил это с "чечеткой на минном поле".

Он добавил, что в конечном счете решение о слиянии примут акционеры. По меньшей мере 50% акционеров Tesla должны одобрить слияние, что Маск назвал "достаточно высоким препятствием для преодоления".

Акционеры уже поддерживали желания Маска ранее. В прошлом году большинство инвесторов Tesla одобрили компенсационный пакет для Маска стоимостью около 1 триллиона долларов.

Хотя Tesla известна как компания по производству электромобилей, Маск в последнее время перенаправляет туда ресурсы, чтобы работать с робототехникой.

SpaceX, с ее растущим акцентом на инфраструктуру искусственного интеллекта, быстро обогнала Tesla на фондовом рынке по стоимости, когда дебютировала на фондовом рынке.

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