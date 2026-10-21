Маск заявив про розгляд злиття Tesla та SpaceX

Ілон Маск заявив, що йому подобається ідея злиття Tesla та SpaceX, двох його найвідоміших компаній, і вона активно розглядається. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

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"Чи думаю я, що це буде гарна ідея? Так", – сказав Маск під час розмови з фінансовими аналітиками щодо квартальних бізнес-результатів SpaceX у вівторок, 20 жовтня.

Хоча Маск зазначив, що не слід припускати напевно таке злиття, і для цього знадобиться підтримка акціонерів, він сказав, що в обох компаніях були сформовані спеціальні комітети для вивчення цього кроку.

"Спеціальні комітети не досягли згоди щодо умов жодної угоди, і немає жодної гарантії, що вони це зроблять, - додав Маск. - Але я вважаю, що злиття має багато переваг і багато чого можна досягти".

Оскільки Tesla оцінюється приблизно в 1,5 трильйона доларів, а SpaceX – у 2 трильйони доларів, об'єднання двох компаній стане одним з найбільших злиттів в історії.

Акції SpaceX зросли на 8% після закриття торгів.

Компанія, яка будує космічні ракети та інтернет-супутники Starlink, зараз розширюється, пропонуючи хмарні обчислювальні потужності для інших технологічних компаній, таких як Anthropic та Google.

Цей напрямок бізнесу став найприбутковішою частиною SpaceX, принісши 7,5 млрд доларів, згідно з останніми квартальними результатами. Starlink також зафіксував дохід у розмірі 5,2 млрд доларів.

Однак SpaceX в цілому не є прибутковою та втратила 1,1 млрд доларів з початку року.

Акції Tesla, яка опублікує власні квартальні результати в середу, зросли на 2% після незначного зниження протягом кількох тижнів.

За останній рік Маск почав об'єднувати більше своїх різних компаній під меншою кількістю прапорів. Перш ніж SpaceX стала публічною на початку цього року, вона придбала xAI та X, платформу, раніше відому як Twitter, обидві з яких належали Маску.

Нещодавній запуск Terafab, спільного проєкту Tesla та SpaceX з виробництва комп'ютерних чіпів, став ще одним сигналом того, що Маск вважає свої компанії потенційно більш ефективними працюючими разом, зазначає видання.

У вівторок Маск заявив, що повне злиття двох компаній мало б сенс для роботи, яку кожна з них виконує в галузі чіпів, штучного інтелекту, програмного забезпечення тощо.

Маск, який став першим у світі трильйонером на папері після дебюту SpaceX на фондовому ринку на початку цього року, сказав, що він не входить до жодного зі спеціальних комітетів, що розглядають мега-злиття.

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Він назвав себе "конфліктною стороною" як головного виконавчого директора Tesla та SpaceX.

Навіть коментуючи можливість злиття двох компаній, Маск порівняв це з "танцем чечітки на мінному полі".

Він додав, що щодо злиття зрештою вирішать акціонери. Щонайменше 50% акціонерів Tesla повинні схвалити злиття, що Маск назвав "досить високою перешкодою для досягнення".

Акціонери вже підтримували бажання Маска раніше. Минулого року більшість інвесторів Tesla схвалили компенсаційний пакет для Маска вартістю близько 1 трильйон доларів.

Хоча Tesla відома як компанія з виробництва електромобілів, Маск останнім часом перенаправляє ресурси туди, щоб працювати з робототехнікою.

SpaceX, зі своїм зростаючим акцентом на інфраструктуру штучного інтелекту, швидко випередила Tesla на фондовому ринку за вартістю, коли дебютувала на фондовому ринку.

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