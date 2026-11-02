Жителі американського міста обурилися шумом від дата-центру Маска - мільярдер вирішив викупити сотні будинків
Київ • УНН
Жителі Саутхейвена скаржаться на гул і вібрації від дата-центру xAI. Компанія може викупити 418 будинків поруч із об’єктом.
Мешканці Саутхейвена, що у штаті Міссісіпі, обурилися галасом від дата-центру бізнесмена Ілона Маска. Як повідомляють ЗМІ, на тлі конфлікту мільярдер хоче купити 418 навколишніх будинків, передає УНН.
Величезний дата-центр MACROHARDRR в американському Саутхейвені належить заснованій техномільярдером Ілоном Маском компанії xAI. Його високопродуктивні комп'ютери навчають штучного інтелекту. Центр знаходиться всього за кілька кілометрів від гігантського суперкомп'ютера Colossus в Мемфісі.
Великі обчислювальні потужності вимагають і величезної кількості електроенергії. Для цього при дата-центрі xAI у Саутхейвені збудовано електростанцію з газовими турбінами. Саме вони стали яблуком розбрату із жителями сусіднього району Colonial Hills — постійний гул позбавляє їхнього спокою.
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У червні троє місцевих мешканців звернулися до суду. Вони звинувачують xAI та компанію-оператора MZX Tech у тому, що об'єкт регулярно стає джерелом шуму та вібрацій. Один із позивачів, Джейсон Хейлі, у розмові з американським телеканалом CBS описав цей звук як постійне дзижчання, "ніби літак", що завис над його домом.
Тепер конфлікт набуває незвичайного обороту: агенти з нерухомості від імені дочірньої компанії Маска MZX Tech LLC звертаються до власників будинків на околицях і пропонують їм гроші за їхню нерухомість. Згідно з публікацією британської газети Guardian, може йтися про 418 будинків.
Повідомляється, що 18 власників уже уклали угоди про намір продати свої будинки, а п'ять угод купівлі-продажу вже офіційно завершено. Сама xAI не підтвердила цифру у 418 можливих покупок будинків та відкинула звинувачення у шумовому забрудненні. Як пише газета, у компанії заявили, що "дуже зацікавлені у добрих добросусідських відносинах" і, зокрема, встановили шумозахисні стіни.
Мер Саутхейвена Даррен Масселуайт при цьому сподівається, що дата-центр позитивно позначиться на розвитку міста, оскільки "принесе платникам податків округу Де-Сото безпрецедентні податкові надходження, які покращать якість життя всіх мешканців", цитує його Guardian.
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