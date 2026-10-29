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The Times
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путін назвав Ілона Маска "генієм" після його критики Зеленського та заявив про контакти з мільярдером

Київ • УНН

 • 3636 перегляди

путін назвав Маска генієм і заявив про контакти з ним. Похвала пролунала після критики Зеленського та перебоїв у роботі Starlink.

путін назвав Ілона Маска "генієм" після його критики Зеленського та заявив про контакти з мільярдером

російський диктатор володимир путін назвав американського мільярдера Ілона Маска "генієм" та заявив, що росія підтримує з ним контакти. Це сталося на тлі нещодавнього конфлікту бізнесмена з президентом України Володимиром Зеленським через війну та використання супутникового зв'язку Starlink. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

Деталі

Виступаючи на саміті "росія – Африка", путін високо оцінив діяльність Маска у сфері космічних технологій та визнав значне відставання росії у створенні власного супутникового угруповання.

Ілон Маск – геніальна людина, просто реально геніальна. У нього ж на орбіті скільки таких супутників? Понад 5000, а ми робимо лише перші кроки

– заявив путін, порівнюючи Starlink із російським проєктом «Рассвет».

Маск раніше закликав Зеленського піти у відставку

Похвала путіна пролунала після серії різких заяв Маска на адресу українського президента. Зокрема, 11 жовтня бізнесмен написав у соцмережі X, що "Зеленський зайшов надто далеко", натякаючи на українські удари по російських нафтопереробних заводах.

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У відповідь Зеленський заявив, що Дональд Трамп та Ілон Маск не можуть зупинити путіна, тому намагаються чинити тиск на інших. Після цього американський мільярдер закликав українського президента піти у відставку та звинуватив його у продовженні кровопролиття.

На тлі суперечки виникли перебої в роботі супутникових систем Starlink та Starshield, які використовують українські військові. Про проблеми зі зв'язком стало відомо 14 жовтня.

Маск заперечував можливість самостійно відключити Україні військову систему Starshield, стверджуючи, що її контролює уряд США. Водночас джерела The Telegraph у Білому домі називали саме бізнесмена ініціатором обмежень.

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Степан Гафтко

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