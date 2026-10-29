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путин назвал Илона Маска «гением» после его критики Зеленского и заявил о контактах с миллиардером

Киев • УНН

 • 1854 просмотра

путин назвал Маска гением и заявил о контактах с ним. Похвала прозвучала после критики Зеленского и перебоев в работе Starlink.

путин назвал Илона Маска «гением» после его критики Зеленского и заявил о контактах с миллиардером

Российский диктатор владимир путин назвал американского миллиардера Илона Маска "гением" и заявил, что Россия поддерживает с ним контакты. Это произошло на фоне недавнего конфликта бизнесмена с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за войны и использования спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Выступая на саммите "Россия – Африка", Путин высоко оценил деятельность Маска в сфере космических технологий и признал значительное отставание России в создании собственной спутниковой группировки.

Илон Маск – гениальный человек, просто реально гениальный. У него же на орбите сколько таких спутников? Более 5000, а мы делаем лишь первые шаги

– заявил Путин, сравнивая Starlink с российским проектом «Рассвет».

Маск ранее призвал Зеленского уйти в отставку

Похвала Путина прозвучала после серии резких заявлений Маска в адрес украинского президента. В частности, 11 октября бизнесмен написал в соцсети X, что "Зеленский зашел слишком далеко", намекая на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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В ответ Зеленский заявил, что Дональд Трамп и Илон Маск не могут остановить Путина, поэтому пытаются оказывать давление на других. После этого американский миллиардер призвал украинского президента уйти в отставку и обвинил его в продолжении кровопролития.

На фоне спора возникли перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, которые используют украинские военные. О проблемах со связью стало известно 14 октября.

Маск отрицал возможность самостоятельно отключить Украине военную систему Starshield, утверждая, что ее контролирует правительство США. В то же время источники The Telegraph в Белом доме называли именно бизнесмена инициатором ограничений.

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Степан Гафтко

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