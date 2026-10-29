путин назвал Илона Маска «гением» после его критики Зеленского и заявил о контактах с миллиардером
Киев • УНН
путин назвал Маска гением и заявил о контактах с ним. Похвала прозвучала после критики Зеленского и перебоев в работе Starlink.
Российский диктатор владимир путин назвал американского миллиардера Илона Маска "гением" и заявил, что Россия поддерживает с ним контакты. Это произошло на фоне недавнего конфликта бизнесмена с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за войны и использования спутниковой связи Starlink. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
Детали
Выступая на саммите "Россия – Африка", Путин высоко оценил деятельность Маска в сфере космических технологий и признал значительное отставание России в создании собственной спутниковой группировки.
Илон Маск – гениальный человек, просто реально гениальный. У него же на орбите сколько таких спутников? Более 5000, а мы делаем лишь первые шаги
Маск ранее призвал Зеленского уйти в отставку
Похвала Путина прозвучала после серии резких заявлений Маска в адрес украинского президента. В частности, 11 октября бизнесмен написал в соцсети X, что "Зеленский зашел слишком далеко", намекая на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
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В ответ Зеленский заявил, что Дональд Трамп и Илон Маск не могут остановить Путина, поэтому пытаются оказывать давление на других. После этого американский миллиардер призвал украинского президента уйти в отставку и обвинил его в продолжении кровопролития.
На фоне спора возникли перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield, которые используют украинские военные. О проблемах со связью стало известно 14 октября.
Маск отрицал возможность самостоятельно отключить Украине военную систему Starshield, утверждая, что ее контролирует правительство США. В то же время источники The Telegraph в Белом доме называли именно бизнесмена инициатором ограничений.
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