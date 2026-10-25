$45.0550.44
ukenru
16:02 • 5368 просмотра
Маск призвал пожалеть «бедных российских призывников», которые воюют против Украины
15:36 • 8420 просмотра
В Конгрессе США могут выступить против Трампа ради Украины — Reuters
14:02 • 11745 просмотра
Черное море стало самым опасным маршрутом для торговых судов - FT
Эксклюзив
13:58 • 14108 просмотра
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
11:55 • 15131 просмотра
Производит аккумуляторы для войск рф: ракеты попали по заводу "Энергия" в ельцеPhotoVideo
10:55 • 17749 просмотра
Украинцы чувствуют предательство из-за политики Трампа в отношении россии: США фактически помогают москве - NYT
Эксклюзив
10:39 • 23081 просмотра
Гороскоп на 26 октября — 1 ноября: кому придется принимать важные решения, а кого ждут изменения в личной жизни
25 октября, 08:27 • 24493 просмотра
Иран готов открыть Ормузский пролив после отмены блокады США — AP
25 октября, 07:31 • 20709 просмотра
Трамп хочет иметь бизнес с Украиной и россией одновременно после войны
25 октября, 00:26 • 38420 просмотра
Украина перешла на зимнее время: часы перевели на час назад
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1м/с
87%
753мм
Популярные новости
Трамп рискует потерять Конгресс, а республиканцы ищут преемника - The Guardian25 октября, 06:59 • 14402 просмотра
В Виннице российский дрон атаковал жилой дом: спасатели разбирают завалыPhotoVideo25 октября, 07:50 • 5956 просмотра
Поддержка Украины разделила восток и запад Германии: сколько немцев выступают за военную помощь25 октября, 08:43 • 13341 просмотра
Из-за аварии часть трех районов Киева осталась без света - ДТЭК25 октября, 09:23 • 6666 просмотра
На дне океана ученые обнаружили загадочное захоронение с уникальной экосистемойVideo25 октября, 09:40 • 11657 просмотра
публикации
Что такое Spina bifida и существуют ли методы профилактики — объясняет врач
Эксклюзив
13:58 • 14112 просмотра
Гороскоп на 26 октября — 1 ноября: кому придется принимать важные решения, а кого ждут изменения в личной жизни
Эксклюзив
10:39 • 23083 просмотра
7 оберегов для дома: какие символы, согласно народным поверьям, привлекают достаток и защищают от невзгод24 октября, 10:00 • 57840 просмотра
Государство компенсирует до 80% военных убытков гражданскому судоходству: кто получит средства и как подать заявление23 октября, 19:29 • 77747 просмотра
Укрытия в школах и детсадах теперь не для всех: кому разрешат прятаться от обстрелов23 октября, 12:22 • 72498 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Илон Маск
Александр Вучич
Джо Байден
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Винница
Сербия
Иран
Реклама
УНН Lite
Звезда культового американского сериала признался, почему после славы был вынужден искать случайные подработки16:36 • 140 просмотра
Ледники тают и открывают тайны тысячелетий: что археологи находят подо льдомPhoto16:00 • 2356 просмотра
alyona alyona перенесла операцию по уменьшению желудка и объяснила, почему решилась на хирургическое вмешательствоPhoto24 октября, 17:07 • 34871 просмотра
Дрейк отметил 40-летие выступлением Backstreet Boys и подарками для гостей24 октября, 15:56 • 35773 просмотра
Квентин Тарантино показал первые 17 минут продолжения «Однажды в Голливуде»Video24 октября, 13:31 • 40463 просмотра
Актуальное
Техника
Старлинк
Хранитель
The New York Times
Шахед-136

Маск призвал пожалеть «бедных российских призывников», которые воюют против Украины

Киев • УНН

 • 5338 просмотра

Илон Маск назвал российских призывников «детьми без выбора», которые воюют и погибают от дронов. Об ответственности Кремля он не упомянул.

Маск призвал пожалеть «бедных российских призывников», которые воюют против Украины

Американский миллиардер Илон Маск призвал сочувствовать российским призывникам, участвующим в войне против Украины. Он назвал их «детьми», у которых якобы нет другого выбора, кроме как воевать и погибать от ударов беспилотников, пишет УНН.

Детали

Мы должны сочувствовать бедным российским призывникам. У этих детей нет выбора, кроме как сражаться и погибать от ударов дронов

— заявил Маск.

Примечательно, что в своем призыве к сочувствию миллиардер сосредоточился именно на российских военных. В то же время Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а ее армия продолжает вести боевые действия на украинской территории.

Сочувствие к военнослужащим армии, вторгшейся в Украину

Слова Маска создают весьма показательный контраст: российские военные, находящиеся на территории другого государства в составе армии вторжения, в его высказывании предстают прежде всего как жертвы войны.

При этом вопрос об ответственности российского руководства за начало полномасштабного вторжения в приведенном заявлении Маск не затронул.

Таким образом, призыв миллиардера сочувствовать российским призывникам оставляет без внимания ключевое обстоятельство: они воюют не для защиты России от вторжения, а на территории Украины, которая обороняется от российской агрессии.

Маск заявил, что Украина нарушила правила использования Starlink для ударов беспилотниками24.10.26, 22:26 • 12957 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеНовости Мира
Война в Украине
Илон Маск
Украина