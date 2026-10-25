Маск призвал пожалеть «бедных российских призывников», которые воюют против Украины

Американский миллиардер Илон Маск призвал сочувствовать российским призывникам, участвующим в войне против Украины. Он назвал их «детьми», у которых якобы нет другого выбора, кроме как воевать и погибать от ударов беспилотников, пишет УНН.

Детали

Мы должны сочувствовать бедным российским призывникам. У этих детей нет выбора, кроме как сражаться и погибать от ударов дронов — заявил Маск.

Примечательно, что в своем призыве к сочувствию миллиардер сосредоточился именно на российских военных. В то же время Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а ее армия продолжает вести боевые действия на украинской территории.

Сочувствие к военнослужащим армии, вторгшейся в Украину

Слова Маска создают весьма показательный контраст: российские военные, находящиеся на территории другого государства в составе армии вторжения, в его высказывании предстают прежде всего как жертвы войны.

При этом вопрос об ответственности российского руководства за начало полномасштабного вторжения в приведенном заявлении Маск не затронул.

Таким образом, призыв миллиардера сочувствовать российским призывникам оставляет без внимания ключевое обстоятельство: они воюют не для защиты России от вторжения, а на территории Украины, которая обороняется от российской агрессии.

Маск заявил, что Украина нарушила правила использования Starlink для ударов беспилотниками