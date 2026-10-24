Маск заявил, что Украина нарушила правила использования Starlink для ударов беспилотниками
Киев • УНН
Илон Маск утверждает, что Украина нарушила условия Starlink, используя сервис для атак дронами. По его словам, лазейку закрыли.
Американский миллиардер Илон Маск заявил, что украинские военные нарушили условия использования спутниковой связи Starlink, применяя ее для ударов беспилотниками. Об этом он сообщил в соцсети X, пишет УНН.
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"Украинские военные нарушили условия использования Starlink и применяли его для ударов ударными беспилотниками с целью убийства людей. Эту лазейку закрыли на прошлой неделе", — утверждает он.
Маск подчеркнул, что использование Starlink — гражданского коммерческого сервиса — для атак беспилотниками с целью убийства людей никогда не разрешалось.
В то же время он отметил, что Starlink играет важную роль в обороне Украины, поскольку, по его словам, это единственная система связи, которую в настоящее время невозможно заглушить или уничтожить.
"Если бы Starlink отключили, украинская линия фронта немедленно бы рухнула. Это не угроза, а лишь констатация факта", — написал Маск.
Он также заявил, что в начале полномасштабной войны Starlink помог Украине выстоять, когда другие средства связи были уничтожены или заглушены российскими войсками.
Отдельно Маск упомянул Starshield — другую систему, которая находится под контролем правительства США. По его словам, решение о ее использовании принимает американская власть.
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