В Украине восстановили работу Starlink и Starshield до прежнего уровня скорости — Зеленский

Владимир Зеленский сообщил, что восстановление спутниковой связи Starlink и Starshield до прежнего уровня скорости имеет важное значение для фронтовой логистики и защиты Украины от реактивных «Шахедов», пишет УНН.

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«Самое главное за сегодня: восстановили работу Starlink, Starshield на скорости, которая была до всех этих ограничений. Сейчас скорость — такая, как нам нужно. Ночью сегодня началось восстановление, и утром уже были скорости, достаточные для использования этой связи. Это очень важно, это существенно для нашей фронтовой логистики, для защиты Украины от реактивных „шахедов“», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что утром состоялся доклад министра обороны Украины Евгения Хмары.

«Проверки мы провели: Starlink, Starshield работают. Я благодарю всех американцев, всех наших партнеров, кто воспринял все это серьезно и действительно помогает нам. Благодарю конгрессменов, сенаторов, все СМИ, Госдепартамент и Президента», — добавил Зеленский.

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